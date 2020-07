Baby Etchecopar, con los tapones de punta contra Miriam Lewin: "¿Me va a desaparecer?"

El periodista Baby Etchecopar le respondió a la defensora del Público de la Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, quien había señalado desde su espacio que apuntaban a que "la sociedad no escuche" al conductor, al que también tildó de "anacrónico".

Etchecopar, desde su programa de TV, le preguntó desafiante a Lewin si lo iba "a desaparecer", en referencia al pasado de Lewin, quien estuvo detenida en la ESMA durante la última dictadura.

El periodista tiene una larga historia con el organismo al que pertenece Lewin, ya que fue denunciado varias veces por algunas de sus polémicas declaraciones. La última fue la semana pasada, cuando aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "el cáncer de la Argentina".

"Es un caso anacrónico. Nosotros apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad, por eso hablamos de cambio cultural", había expresado la funcionaria en un programa radial. "Yo siempre cuento lo mismo: cuando empecé a trabajar en Radio Nacional en 2006, nos la pasábamos, y me incluyo, celebrando chistes estigmatizantes hacia las diversidades sexuales", contó Lewin.

De todas maneras, agregó que "esto era, en 2006, socialmente aceptable. Hoy es inaceptable. Baby Etchecopar tiene 24 denuncias en la Defensoría del Público desde 2013". Además recordó que la Justicia ordenó que Etchecopar incluyera segmentos feministas en su programa radial.

En su editorial de respuesta, el conductor aseguró estar "nervioso". "Tengo unas ganas de hacer la editorial que me muero", arrancó. "Durante 10 años que hago teatro, me han roto teatros, me han perseguido, no importa. De lo que sí importa, le voy a hablar a usted, señora Miriam Lewin", dijo.

"Respeto su historia, sobre (el represor ilegal Alfredo) Astiz, (el ex dictador Emilio) Massera, el (represor ilegal Jorge) "Tigre" Acosta. Pero no sé por qué se mete conmigo", expresó.

"Señora Miriam Lewin -prosiguió-, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente? Yo me preguntaría por qué. No joda con la libertad de expresión. Y retire lo que dijo", finalizó.