Por qué el Gobierno de Mendoza no informa los nexos de algunos casos

La aparición de casos de coronavirus sin nexo epidemiológico es una de las situaciones que más preocupan a las autoridades sanitarias, ya que la posibilidad de perder el control de los brotes y los posibles vínculos, deja en una posición complicada a quienes deben tomar decisiones.

En Mendoza, en la última semana se acrecentaron los casos en los que se desconoce el nexo, es decir, la persona a partir de la cual otra se contagió de Covid.

En ese contexto, la ministra de Salud, Ana María Nadal, explicó por qué aún en Mendoza no se declaró la circulación comunitaria: "Determinar la transmisión comunitaria es un proceso científico en el cual inclusive interviene la Nación. Nosotros desde el equipo de salud y el comité epidemiológico estamos realizando acciones para entender el estatus de la provincia. Hay un abordaje que se está profundizando, de zonas y de clúster, donde podremos evidenciar si hay o no circulación, cosa que será comunicada por nosotros cuando tengamos la evidencia científica".

Por otra parte, ante la aparición de nuevos casos sin nexo epidemiológico, aseguró que la provincia está dentro de un país en pandemia, por lo que el virus estará presente y habrá contagios.

Sin embargo, Nadal dio a entender que hay casos en los que las autoridades conocen los nexos, pero no los comunican. "A veces nos cuesta cerrar epidemiológicamente los casos, pero no significa que haya transmisión comunitaria. A colación traigo un caso de Malargüe, que por razones privadas podemos entender qué pasó en ese caso, pero no lo podemos publicar porque forma parte de la vida privada de las persona".

"Muchas veces tenemos idea del nexo, de lo que pasa, pero no lo podemos comunicar. Por eso no podemos asociar que como no hay nexo, hay transmisión comunitaria", cerró la Ministra.

Aunque no lo confirmó, esa postura podría aplicarse a casos en donde nunca se informó el vínculo, como por ejemplo el de la trabajadora de un geriátrico en Luján de Cuyo, o los dos casos positivos simultáneos en el Valle de Uco.

Sin ir más lejos, MDZ comprobó que existe un vínculo personal entre el caso 95 y el famoso caso 98, que podría haber generado el contagio de más de 12 personas, pero todavía no hubo confirmación al respecto por parte del Gobierno.