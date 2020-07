Más médicos contagiados: los casos del día récord de coronavirus

Hoy fue un día récord de casos de coronavirus en Mendoza con 14 personas diagnosticadas. Pero además de la cantidad, el nexo de contagio que más creció es el relacionado con los trabajadores de la salud. De los nuevos casos, 4 son médicos del Hospital Lagomaggiore que se sospecha se contagiaron allí y una es una enfermera del Perrupato. Además, otros 5 casos corresponden a familiares de esos trabajadores.

Otros tres casos positivos corresponden a familiares de uno de los hombres que fue diagnosticado ayer. El "paciente 14" del día, (el número 203) aún no tiene nexo claro.

Los profesionales de la salud conforman uno de los grupos de mayor riesgo por estar en contacto frecuente con personas que tienen Covid-19. Hasta ahora son 17 las personas de ese sector que fueron diagnosticadas. Pero además ellos fueron nexo de otros contagios. El problema es que de manera automática deben ser aislados por prevención los grupos que estuvieron en contacto con médicos y enfermeros contagiados. Eso complica la cobertura del sistema de salud.

El Gobierno rompió hoy el silencio y la ministra de Salud, Ana María Nadal, dijo que aún no tienen certeza para determinar que hay circulación del virus en Mendoza. Explicó que aunque hay casos donde el nexo no es difundido, ellos sí tienen "sospecha" de cómo se contagiaron pero no lo difunden para preservar la intimidad de las personas. Sin embargo, aún con esa consideración hay casos sin explicación.

Los casos de hoy