Gomez Alcorta dijo que el "aumento de penas" no posibilita evitar los delitos de género

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, resaltó hoy la necesidad de instrumentar "amplias y profundas reformas" en el Poder Judicial para garantizar el "acceso a la justicia de las mujeres y de la población LGBT", al exponer ante un plenario de comisión de la Cámara de Diputados.



Además, Gómez Alcorta aseguró que el aumento de las penas "no posibilita un mejor abordaje" para la prevención de delitos de género y advirtió que el derecho penal está "hecho por varones" y tiene "profundos rasgos machistas".



"No hay posibilidad real de pensar transformaciones que tengan impacto en el marco legislativo si no nos aseguramos el acceso a la Justicia de las mujeres y la población LGBT y no modificamos las estructuras de los poderes judiciales con amplias y profundas reformas que incluyan desde el acceso a los cargos de decisión hasta el aseguramiento de una perspectiva de género al resolver los conflictos”, declaró.



La ministra expuso hoy en un plenario virtual de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la cámara baja, que presiden las diputadas del Frente de Todos Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente, que analizó los proyectos presentados por los legisladoras para luchar contra la violencia de género.





Al abrir la reunión, Gaillard juzgó "muy importante sesionar de manera conjunta con la Comisión de Mujeres y Diversidad" porque -dijo- "allí es donde tienen la mirada de género y los lineamientos a seguir en esta materia”.



En tanto, Macha consideró "muy eficaz" el trabajo conjunto entre las dos comisiones y elogió esta "experiencia de construcción distinta".



"Como primera cuestión, por lo menos hasta hoy, no hay ninguna prueba, un método ni científico ni no científico, que acredite que el derecho penal previene conductas delictivas en términos generales”, reflexionó Gómez Alcorta, en un tramo de su exposición.



"El aumento de las penas en sí mismo no posibilita un mejor abordaje sobre los delitos de género. Eso debemos tenerlo en cuenta; como Estado tenemos la obligación de darnos estrategias para un amplio abanico de delitos de género”, señaló.



Evaluó necesario "buscar los mecanismos que hagan más eficientes las intervenciones del sistema de justicia, priorizando políticas de persecución para violencias extremas".



“El derecho penal está pensado y hecho por varones, está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, advirtió y reiteró la necesidad de tener una justicia con perspectiva de género.





En su exposición, Gómez Alcorta especificó que “a pesar de las distintas circunstancias por las que atravesó el país en las últimas décadas, la tasa de comisión de estos hechos se mantiene bastante estable en el tiempo”.



La ministra también mencionó como uno de los problemas "la falta de coordinación federal", a partir de la segmentación de las causas por delitos de género en las justicias provinciales, y entendió que esa realidad "dificulta la posibilidad de tener una estadística".



Entendió que debería aplicarse en estos hechos el sistema acusatorio porque eso "facilitará el abordaje" de las denuncias.



Desde la oposición, la radical Soledad Carrizo recordó que presentó un proyecto de ley que se enfoca específicamente en el tratamiento hacia el victimario, a partir de la convicción de que es necesario "comenzar a cambiar el pensamiento cultural de los agresores hacia las mujeres”.



La legisladora radical pidió información sobre la cantidad de agresores que están bajo tratamiento, ya sea cumpliendo una pena o en un proceso judicial en trámite” y la ministra coincidió con la diputada en cuanto a la necesidad de trabajar con un enfoque sobre los agresores.