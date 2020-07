Desigualdad desde el nacimiento: las realidades que buscan cambiar Mendoza y Unicef

Hay realidades que condicionan el desarrollo. El acceso a la salud, a los servicios básicos, y a la educación mejoran o complican a los niños y muchas veces el lugar donde nacen es un condicionante. En Mendoza, por ejemplo, algunas de esas desigualdades están mensuradas incluso antes de que los niños nazcan. La mitad de las madres y padres, por ejemplo, no tiene acceso a licencias especiales como indica la ley. Y además hay una carencia en la detección precoz del embarazo y el control prenatal.

Para tratar de revertir las desigualdades que hay desde antes del nacimiento Unicef Argentina y el Gobierno de Mendoza acordaron un plan de trabajo para la primera infancia que, a pesar de la pandemia, buscan potencial. Se trata de un compromiso de mejora de indicadores relacionados con el desarrollo de la niñez que apunta a cambiar realidades hacia el 2023. Eso implica, entre otras cosas, mejorar el sistema estadístico y ajustar los programas para lograr más alcance.

Para ello se conformó la Mesa Interministerial de Primera Infancia (donde están los ministerios de Salud y Desarrollo Social, Educación y Hacienda) para la sistematización de un diagnóstico de la situación de los niños y las niñas en la provincia, a nivel socio demográfico, institucional y programático. De esta manera, se establecerán las prioridades para cada una de las dimensiones de la estrategia provincial y se acordarán las líneas de intervención prioritarias de las mismas.

Los datos

El convenio original se firmó el año pasado y allí ya había algunos datos de ese diagnóstico. Así, por ejemplo, se detectó que solo se realiza una detección precoz en el 48% de las embarazadas y que el 7% de las madres de recién nacidos prematuros extremos, son mujeres analfabetas.

Una de las grandes diferencias antes del nacimiento se da también con la posibilidad de que las madres y padres tengan licencia. Para las trabajadoras del sector privada la licencia obligatoria es de 3 meses y para la administración pública de 4 meses. Sin embargo, el 50% de las madres de Mendoza no tienen cobertura, es decir que no acceden a las licencias. En el caso de los padres, el 51% no tiene licencias aseguradas. Desde UNICEF y el Gobierno promueven que se amplíe la licencia para todos los sectores.

“Esto es para cuidar a nuestros niños y niñas, ya que la primera infancia define el desarrollo físico y psíquico. Estas actividades nos sacan de la coyuntura del Covid y nos permite avanzar en temas estructurales y espero hacer este trabajo con excelencia, ya que Mendoza es la única provincia del país que está llevado este programa adelante”, dijo el gobernador Rodolfo Suarez. "“Este trabajo se enmarca en un trabajo general en conjunto con PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), OIT (Organización Internacional del Trabajo) y Unicef”, aseguró Luisa Brumana, representante del organismo internacional en Argentina.

Las líneas de acción

La Estrategia Provincial de Primera Infancia (Decreto Provincial Nº2470/19) establece las siguientes acciones prioritarias para la primera infancia:

Vida y Salud:

1).- Mejorar la calidad del control prenatal.

2).- Prevenir la obesidad infantil en el marco del Plan ASI (Alimentación Saludable Infantil) y promover la alimentación saludable.

Identidad:

3).- Ampliar la cobertura de Oficinas de Registro en las maternidades de los departamentos de Capital y Godoy Cruz y complementar con las UDAI de ANSES (Ampliación de cobertura de los centros de documentación en maternidades).

Condiciones para garantizar la crianza:

4).- Ampliar el Régimen de licencias paternales y familiares.

5).- Ampliación del Programa Primeros Años

Educación y cuidado:

6).- Ampliar la cobertura y oferta de salas de 2 y 3 años (Fortalecimiento de Servicios Educativos de Orientación Social (SEOS) y Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF).

7).- Establecer estándares básicos de calidad de la atención de los servicios cuidado de niños y niñas en la provincia.

8).- Incrementar la cantidad de educadores/as a cargo de los espacios de primera infancia.

9).- Incrementar las capacitaciones y talleres para personal de los CDIyF.

10).- Planificar una estrategia tendiente a la profesionalización de los agentes a cargo de la educación y cuidado de la primera infancia (finalización de estudios y profesionalización del personal de los CDIyF SEOS y dependiente municipales).

Promoción de Derechos y actuación ante situaciones de riesgo y/o vulneración de derechos:

11).- Creación de un registro único integrado del niño/a para el seguimiento de situaciones.

12).- Implementar Talleres de promoción de los derechos de los niños y niñas en la primera infancia.

13).- Diseñar e implementar un Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de maltrato y abuso.