Suarez festeja porque pierde a un funcionario, un chef en problemas y la minería que vuelve a asomar

Chau Sandes: alivio para Suarez y llegada de otra dirigente "morada"

Parece que llegará a su fin la historia del funcionario al que nadie en el gobierno de Rodolfo Suarez pudo echar en todos estos meses. Es Oscar Sandes, el administrador de Vialidad Provincial, quien finalmente cesaría en sus funciones el último día de julio. Sandes fue el responsable del organismo durante el tiempo en que se llevó adelante una millonaria defraudación al Estado por parte de empleados de su máxima confianza y había acordado una salida negociada con el gobernador en diciembre, pero luego se atornilló en su sillón y decidió no cumplir ese pacto. El gobierno apuesta a que la salida sea sin ruido: lo presentarán como la renuncia de un funcionario que se terminará acogiendo a los beneficios de la jubilación. Un clásico de las argumentaciones de esta administración, para justificar pedidos de renuncias por motivos políticos o, como en este caso, un director que dice que no vio nada mientras su entorno firmaba facturas truchas para perpetrar un desfalco que podría llegar a los $9.000.000 y que ya fue detectado y sancionado por el Tribunal de Cuentas.

El nombre del reemplazo no trascendió, pero suena fuerte para el cargo una mujer: Marite Badui, actual subsecretaria de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Infraestructura, pero que trabajó con Martín Kerchner durante la gestión anterior. Baduí está a cargo del control de las licitaciones y tiene un ADN político que asegura blindaje: fue militante de Franja Morada en la misma camada que tuvo a Cornejo como gurú. Compartió promoción con muchos de los "morados" que hoy tienen relevancia: tadeo García Zalazar, Rodrigo Olmedo, Alejando Slotolow y otros direngentes "criados" en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, también con referentes de otros poderes como el presidente de la Corte Dalmiro Garay.

La salida de Sandes es un "alivio" para Suarez, pues lo ocurrido en Vialidad le genera una situación incómoda: no lo quería tener, pero no se animaba a echarlo.

El propio Suarez fue y vino con respecto a varios funcionarios que no lo convencían y finalmente, o al menos por ahora, se quedaron. Ocurrió con algunos dirigentes "heredados" de la gestión de Cornejo y otros que estuvieron, se fueron y volvieron.

Aída, la carta inesperada

No hay dudas de que el nombre de Aída Kemelmajer es uno de los más encumbrados en la Justicia mendocina. La exjueza de la Suprema Corte cuenta con pergaminos que la destacan a nivel internacional y en los últimos días el peronismo pidió que sea ella quien opine a la hora de definir qué debe interpretarse por ejercicio de la profesión y si Teresa Day cumple los 10 años que pide la constitución para ser jueza del máximo tribunal. Sin embargo, se trata de un juego por partida doble. Los equiparados a magistrados que presentaron acciones en la Corte para seguir cobrando como jueces la han ofrecido como testigo para defender su derecho a percibir salarios de privilegio. Todos ellos son respaldados por el juez Omar Palermo, uno de los impulsores del pedido de que Kemelmajer integre el fallo plenario que él mismo convocó para definir si Day es idónea para llegar al tribunal. No es un secreto la buena sintonía que existe entre Palermo y Kemelmajer.

Salud: la sospecha de por qué hubo tantos contagios en los hospitales

No todos los que están en el frente de batalla contra el coronavirus tienen la misma consideración por parte del Gobierno. Por ejemplo, el personal del Hospital Central dice que los materiales de protección más profesionales, como los blusones y las mascarillas faciales, llegan solamente a los sectores destinados para el coronavirus. En cambio, otras áreas, como por ejemplo la de hemodiálisis, apenas recibe barbijos. "Y nos dan uno solo para todo el turno, cuando todo el mundo sabe que sirve durante cuatro horas".

Se sienten soldados de segunda, aunque también están muy expuestos al virus. "Recién la semana pasada empezaron a hisopar al personal de salud y no como se dijo que desde el principio lo hacían", se quejó un empleado del hospital más importante de la provincia. También dicen que a los enfermeros con los que han reforzado los servicios les pagan poco y tarde. "A la mitad aun no le pagan el primer mes, que fue abril, para que te des una idea", dicen algunos. Una de las sospechas de por qué se propagó tanto el virus en el área de salud es justamente la falta de cuidados en áreas no exclusivas para Covid-19. Es que los protocolos no fueron estrictos allí. "No alcanzaban los recursos para tener los mismos protocolos en todos lados", aseguran. La otra particularidad es que desde el sector salud hubo contagios a otros sectores: médicos que contagiaron a pacientes o incluso a vecinos. La ministra de Salud Ana María Nadal reconoce por lo bajo que hubo descuidos. Incluso elaboran protocolos que puedan trascender la crisis del coronavirus.

El "Tío Humo" hace perder la paciencia en el oficialismo

Los intendentes de Mendoza están inquietos por la realidad sanitaria, social y económica. Pero ninguno "saca los pies del plato". Sin embargo hay un intendente oficialista al que en el Gobierno le desconfían: Daniel Orozco, de Las Heras, es uno de los jefes comunales que busca cerrar y restringir actividades por el avance de la pandemia. Orozco, el Tío Humo, como lo llaman algunos, ya se había cortado solo en marzo, cuando avanzó en prohibiciones y restricciones sin consultar. También actuó así cuando mostró fotos del "hospital de campaña" que montó en el estadio Polimeni sin autorización del Ministerio de Salud. La queja es cruzada: Orozco, como otros intendentes, cuestiona no ser consultado por el Gobernador. Y Suarez desconfía de Orozco y "lo tiene podrido", como dicen en confianza. Esa relación, que antes de las elecciones era buena, está cada vez peor. En ese sentido, el Intendente sigue agitando el fuego: en medio de la crisis, la municipalidad de Las Heras busca aumentarle el sueldo a los funcionarios políticos.

Prohibido hablar con los periodistas

En los últimos días, se hizo evidente la inquietud que sienten algunos trabajadores del Estado provincial a la hora de conversar con la prensa sobre asuntos de interés público. Incluso en ámbitos como la Salud, trascendieron algunos comunicados internos en los que se instaba a médicos, enfermeros y demás empleados de hospitales a pedir permiso antes de dialogar con los periodistas “o enfrentarse a las sanciones correspondientes”. La medida implica un obstáculo para los comunicadores y un antecedente preocupante para la democracia en la provincia.

Se asoma un nuevo intento por impulsar la minería

Una de las grandes frustraciones del gobernador Rodolfo Suarez fue el fracaso del intento por impulsar la minería. La crisis económica que generó la pandemia es, para el Gobierno, una nueva oportunidad. A decir verdad a Mendoza le quedan pocas opciones: hasta el turismo, que era la actividad que más esperanza generaba, está frenada y tiene futuro incierto. En el Gobierno insistirán con el impulso a la minería. No será de manera tan "dramática" como la modificación de la 7722 ocurrida en diciembre y que luego fue revertida. Pero buscarán hacerlo. Para ello habrá varios frentes. El intendente de Malargüe fue el primero en anunciarlo y también se sumarán otros sectores.

El temor que rodea al nuevo intento es que ocurra como en diciembre pasado: que Suarez retroceda ante las presiones. La falta de actividad económica y las restricciones impuestas por la pandemia complican cualquier posibilidad y el Gobernador sigue viendo en la minería una salida. Incluso hay quienes sugieren que no hay que "enfrentar" a quienes se oponen, sino por el contrario: que los referentes más críticos respecto de la minería sean quienes lo controlan. Hay un antecedente en ese sentido. Cuando el proyecto Potasio Río Colorado aún era propiedad de la empresa Río Tinto, esa empresa inglesa convocó a todos los ambientalistas y los llevó a Europa para que expusieran por qué se oponían. Los hizo parte y tomó las sugerencias para elaborar el proyecto. Luego la brasileña Vale lo compró y el proyecto fracasó pero no por las objeciones ambientales.

Si la intención del Gobierno se concreta, deberá ser más seria, constante y con todos los actores interviniendo.

¿Atacadas por el género?

En las últimas semanas militantes y funcionarios del radicalismo acusaron a la oposición de rechazar la designación de Teresa Day por el hecho de ser mujer. Paradójicamente, en sus acciones judiciales para seguir cobrando como jueces los equiparados a magistrados acusan al oficialismo de querer quitarle derechos adquiridos a mujeres con altos cargos en el Poder Judicial. "Convalidar la cesantía encubierta que implica esta norma, importa consolidar esta discriminación estructural, excluyendo a las mujeres de cargos directivos, contra el espíritu y los mandatos explícitos de nuestra Constitución Nacional", esgrimen directoras, subdirectoras y secretarias que pelean para mantener sus sueldos de privilegio a pesar de la Ley de Equiparados a Magistrados que impulsó Suarez y se aprobó en la Legislatura.

Por qué no volverán las clases presenciales

El lunes comienzan las clases tras el receso invernal de tres semanas. En realidad vuelven a prenderse teléfonos y computadoras porque las clases seguirán siendo virtuales. Es lógico: Mendoza está comenzando a atravesar el pico de contagios de coronavirus, la etapa más crítica y hay que extremar los cuidados. Pero fuera de ello hay muchos otros condicionantes que complican cualquier intento de retorno a las aulas y tiene que ver con las limitaciones edilicias y económicas. De hecho hoy casi ningún área del Estado está en condiciones de proponer algo por las restricciones presupuestarias: todos los recursos se vuelcan a Salud y a Desarrollo para enfrentar la crisis.

Pero en las escuelas no alcanzaría, aseguran, para lo básico. Los pocos pesos que disponían las escuelas por mes para comprar elementos de limpieza no serviría ni para un día en la "nueva realidad", donde los espacios comunes deben ser desinfectados con mucha frecuencia y todas las personas deben tener acceso a alcohol o jabón. Cada escuela recibía un fondo fijo de menos de 5 mil pesos al mes para esos fines. Abordar y pagar los insumos para respetar los protocolos hoy parece una quimera.

En las jornadas que se desarrollaron durante la última semana las escuelas elaboraron cuestionarios relacionados con las estrategias para volver al aula. Y las preguntas iban, en su mayoría, a lo básico: si la escuela tiene agua potable, si la escuela tiene espacio para que haya distanciamiento o si existe posibilidad de comprar los elementos de limpieza. En muchos casos la respuesta fue la resignación: no se puede.

Los problemas de Francis

Los chismes dicen que fue el chef quien les pidió a sus empleados de 1884 que renunciaran, explicó la situación y les dijo q era un impasse. Tenía empleados de 20 años de antigüedad. Sin embargo, algunos se le habrían “retobado” y habrían amenizado con juicio. El resto de los empleados renunció o “arregló”, e incluso ya algunos trabajan en otros proyectos gastronómicos o se sumaron a otros negocios de Mallmann, como el del restaurante del hotel Termas de Lahuenco, en Malargüe -allí estará durante este invierno.

Sigue la guerra en en mundo del vino: ¿Intervienen la Coviar?

La confrontación entre las instituciones del vino está que arde. Hace pocos días, miembros de Bodegas de Argentina -quienes dejaron bien en claro que representan a más de 250 bodegas socias- mantuvieron una reunión vía Zoom con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. En ella, se comenta que plantearon quejas y advertencias en cuanto a la negativa de muchos de los bodegueros con respecto a la Coviar, comentándole que muchos de ellos están disconformes con la administración de esa institución y quieren abandonarla.

Algunos de los presentes en la reunión incluso se animaron a pedirle la intervención de la Coviar, y por lo bajo se dice que hasta algunos le propusieron un nombre: el economista Marcelo Alos, quien es miembro de su cartera, desempeñándose actualmente como Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. El sanjuanino Alos es reconocido en la industria del vino por haber sido vicepresidente del INV -Instituto Nacional de Vitivinicultura- en la gestión anterior, secundadndo al mendocino Carlos Tizio.

De hecho, desde Bodegas de Argentina contrarrestaron una noticia que lanzó el presidente del INV, Martín Hinojosa, pues informó datos del mercado interno de vinos de junio que arrojan un importante aumento para el mes, como también para el primer semestre de 2020 comparado con igual periodo del año anterior; asegurando que "los despachos de vino al mercado interno muestran datos sorprendentes porque comparado junio de este año con el de 2019 encontramos un aumento de más del 25% y a nivel semestral el aumento es del 7%".

Frente a esta noticia, Bodegas de Argentina afirmó que, si bien los volúmenes crecieron en mayor o menor medida, es más contundente lo que han caído los precios, por ende, la facturación total y el valor agregado también, que es lo que realmente cuenta a la hora de analizar la situación del sector que, sin dudas, no es buena. De la facturación sale la inversión y el empleo, no de las cajas vendidas a un precio más bajo en promedio

La nueva queja de Protectora

La presentación que hicieron Vadillo y Romano contra Dalmiro Garay -sobre su presidencia en la Corte Suprema-, no tendría ningún tipo de validez, y quien habría dicho esto sería Omar Palermo. Esta medida de Protectora, sería solo para generar un antecedente para inconstitucionalidad del desafuero de Marcelo Romano. Entonces realizan ahora esta presentación para luego recusarlo a Dalmiro Garay y obtener algún recurso a futuro, pero la realidad concreta es que esta acción de Vadillo y Romano no tiene ningún color, dicho por el propio Omar Palermo.



¿Qué pasó con los enduristas de la supuesta fiesta en el piedemonte?

La aprehensión de un grupo de enduristas que estaban en un campo ubicado en Cacheuta fue una de las noticias de la semana. Es que la policía halló a más de 100 personas en un predio "clásico" para los amantes de ese deporte y muchos de ellos estaban incumpliendo las reglas del distanciamiento: o no debían estar ahí por su DNI, no tenían en cuenta las normas de prevención y otros problemas más. Sin embargo se había difundido que había un festejo multitudinario, cosa que luego fue desmentida. En realidad es común que en ese sitio haya decenas de personas: hay desde profesionales de las motos que entrenan; aficionados que aprovechan el fin de semana y curiosos. La policía secuestró una lista que fue tomada como si fueran los "invitados" al supuesto cumpleaños. En realidad era la lista del total de personas que ingresaron ese día, pues el lugar se maneja con esa informalidad: cada uno que ingresa es anotado en una lista sin mayor control.

La tensión creció cuando algunos concurrentes se cruzaron verbalmente con la policía y otros se "escaparon" en sus motos por una quebrada. Los oficiales decidieron llevar a algunos a la comisaría. Allí ocurrió algo más curioso: sin mediar orden judicial, les confiscaron los teléfonos celulares. En total fueron cerca de 35 celulares los que secuestró la policía y quedaron en depósito en la comisaría de Potrerillos. La situación se tensó luego cuando hubo nuevos operativos en el lugar y abordaron a deportistas profesionales.

Volvío Nanclares a Tribunales

En plena pandemia, con el Poder Judicial agitado por la crisis interna y una enorme incertidumbre, Jorge Nanclares volvió a Tribunales. El ex presidente de la Suprema Corte, que dejó el cargo para jubilarse, estuvo nuevamente en la zona y a muchos se les llenó la cabeza de preguntas. Pero Nanclares estuvo en "plan de paseo" por la zona del Palacio Judicial. Mucho más relajado que cuando le tocaba estar en el cuarto piso, apenas pasó por la puerta sin ingresar. Acá, la foto de un lector de MDZ que no quiso perder la oportunidad de dejar constancia del paseo de Nanclares.