Cornejo: de las críticas a Macri a la idea de un gobierno de coalición nacional

El ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional y líder de la oposición, Alfredo Cornejo, brindó una extensa entrevista donde tocó todos los temas que rodean al Gobierno y a la oposición.

Lo hizo en el Diario Perfil, precisamente el clásico reportaje de los domingos del periodista Jorge Fontevecchia. Cornejo se refirió a los errores del pasado, en relación a la gestión de Mauricio Macri, habló de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de la crisis económica de la Argentina y principalmente analizó el contexto actual con una visión pesimista respecto a la posibilidad de formar una coalición con grandes acuerdos que le permita al país salir adelante.

En el comienzo de la entrevista, el ex gobernador de Mendoza se refirió a sus críticas al gobierno macrista y sentenció: "Tuve una visión crítica en general sobre la estrategia política del gobierno y la circunscribo dentro de una mirada más estructural. La Argentina necesitaba en los tiempos de Macri un acuerdo gobierno-oposición sobre un modelo productivo, sobre los fundamentos de la economía".

Y agregó al respecto: "En la cultura populista que vive buena parte del mundo actualmente y de la cual la Argentina no es ajena, los acuerdos gobierno/oposición son claves para construir una economía razonable y sensata".

Asimismo, explicó que en el contexto actual "pactar el equilibrio fiscal, la circulación de la moneda, los aranceles externos, la política exterior y comercio exterior debería ser parte de esos grande acuerdos. Las democracias exitosas se dan con el acuerdo de oficialismo y oposición. Esa concertación no sucedió por errores propios de nuestro gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, pero también porque tuvimos una oposición bloqueadora y muy salvaje: el kirchnerismo".

Respecto a la figura de Mauricio Macri dentro de la oposición, manifestó que "debe estar en nuestra coalición y es una contribución".

Y añadió: "Nadie puede perderse la experiencia de alguien que fue presidente de la Nación en los últimos cuatro años. Es un activo que esté ahí. Pero sus apariciones fundamentan buena parte del fanatismo y de la legitimidad del kirchnerismo. Es probable que Mauricio no contribuya en este tiempo al fortalecimiento de la coalición, pero sí contribuye estando dentro de la misma y garantizando su unidad o comprometiendo su unidad. Esa sería la medida justa".

Sobre un posible paralelismo entre la figura de CFK dentro del kirchnerismo y la de Macri dentro de la oposición, Cornejo comentó: "Hay un paralelismo, en el sentido de que Macri debe colaborar con la coalición de oposición. Pero en lo que no lo hay, y existen diferencias sustanciales, es en que Macri no tiene ningún interés ni vocación por llevarse por delante la República y la independencia de poderes, y cambiar el Poder Judicial por jueces amigos. En eso no hay paralelismo. En ese sentido, Macri está en el lugar correcto. Es republicano y respetuoso de la Constitución: ahí no hay paralelismo. Es algo mucho más sustancial".

Volviendo al tema de un acuerdo gobierno-oposición, que para Cornejo es lo que necesita la Argentina, destacó: "Está impedido por los errores del pasado, errores políticos del Poder Ejecutivo, de Mauricio Macri en particular. Macri quería ir ley por ley en el Congreso y no un programa definido y concreto acordado con la oposición. Un acuerdo con los gobernadores peronistas y probablemente con Sergio Massa. Fue un error, porque había que acordar un paquete completo de reformas estructurales de la economía que nos sacara de esa situación y que otorgara resultados económicos virtuosos y de éxito".

También habló de la importancia de la figura de Cristina si hubiese intenciones de acuerdo por parte del presidente y dijo: "Lo que no sé y no se intuye es que haya vocación en Alberto Fernández por ese acuerdo. Cada vez que hay un conflicto público o privado, Alberto Fernández se abraza a Cristina. Recomiendo ver cómo fue el debate en la semana de la comisión del Senado sobre un proyecto de fibrosis quística. Es un tema muy coyuntural, pero se perciben las dificultades para lograr un acuerdo".

Sobre la crisis social, Cornejo manifestó: "Será de una magnitud inigualable, superior a la de 2001/2002. De eso no me cabe la menor duda. Las fórmulas para enfrentarla constituyen la verdadera grieta. La grieta es entre un sector que produce, que crea riquezas, que quiere progresar a través del esfuerzo individual y colectivo, y la de un sector que pretende un Estado multipresente, sin importar cómo se lo financie".

También Cornejo habló particularmente del momento del presidente de la Nación y explicó: "Conocí a un Alberto Fernández que tenía sobre él el poder político de Néstor Kirchner, que era un paraguas político importante. Ahora sobre él en teoría no hay nadie. Es el presidente de la nación, el diseño constitucional le otorga múltiples facultades, está empoderado. Deberíamos ver quién es el verdadero Alberto Fernández. Pero las ambigüedades son permanentes. No solo son los dichos, como los del memorándum con Irán, como las ideas locas de Fernanda Vallejos o contra el intento de expropiación de Vicentin por el kirchnerismo".

"Otro ejemplo es lo que pasó con la negociación con los acreedores. Dijo primero: 'Tenemos un plan, pero no lo vamos a formular hasta que no terminemos la negociación'. Y ahora: “No tenemos un plan”, sentenció.

Sobre el final de la entrevista le contestó a quienes creen que puede haber un levantamiento social por la crisis, luego de la pandemia: "La minoría kirchnerista tiene control sobre los movimientos sociales. Esa influencia en la calle es importante a la hora de levantamientos sociales. Pero no descarto algún cisne negro en el tema social. No solo en el Conurbano, en los grandes centros urbanos de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, existen problemas de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Ése cisne negro puede aparecer en barriadas pauperizadas con un grupo, no de movimientos sociales sino de un lumpenaje revestido en la mística de movimiento social".

"Me encantaría ver otra actitud de Alberto Fernández. No de ruptura con Cristina, pero sí de logro de acuerdos y demostrando su poder político. Especialmente, cada vez que le corren el arco. La economía necesita un acuerdo y está llamado a cumplir ese papel con el que lo premió la ciudadanía", completó.

Y sobre el cierre, respondió sobre su futuro: "Más de uno me pregunta si yo quiero ser presidente. Mi respuesta es que no, pero que deseo que Juntos por el Cambio tenga un candidato a presidente con un plan. En 2023 ese plan debe consensuarse con la oposición. Cuando hay ideas fuerza razonables y sensatas, las campañas electorales se hacen mucho más llevaderas y los ciudadanos soportan mejor los cambios".