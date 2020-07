Ishii, el intendente "K" que apuntó contra los trabajadores de la salud con una polémica frase: "Venden falopa con las ambulancias"

Un verdadero escándalo fue lo que se generó luego de la viralización de un video donde Mario Ishii, intendente del partido bonaerense de José C. Paz mantenía un cruce con trabajadores de la salud y se lo escuchó decir una frase que daba a entender que los empleados sanitarios venden drogas en las ambulancias.

Mario Ishii, el protagonista del escándalo

"Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias", dijo el intendente kirchnerista cuando quiso dar por zanjada la discusión por mejoras salariales que quedó reflejada en un video que se conoció a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, reconocido productor del programa de Jorge Lanata.

"Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", aseguró Ishii.

El jefe comunal les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más".

Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias" https://t.co/AImiEJwxOF pic.twitter.com/Zcsk6X8jPE — infobae (@infobae) July 25, 2020

Según trascendió los empleados estaban solicitando menos horas de trabajo para estar con sus familias, lo que Ishii descartó de plano argumentado la situación de pandemia que estamos atravesando. "O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando", dijo el intendente "K" a los trabajadores.