El fiscal Marijuan pide la indagatoria al extitular de ANSES Vanoli

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la citación a declaración indagatoria del extitular de la Anses Alejandro Vanoli por presunto incumplimiento de deberes, a raíz de la salida masiva de beneficiarios a los bancos para cobrar el 3 de abril último, durante la pandemia de coronavirus.

En un dictamen entregado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral Marijuan pidió citar a Vanoli por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público" por no haber implementado medidas para evitar las aglomeraciones masivas ese día, cuando se reabrieron los bancos.



"Sabiendo por la cantidad de dinero que acreditaba en las cuentas bancarias de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, planes sociales y asistencias de emergencia que más de cinco millones de personas saldrían a las calles no hizo nada para evitar o morigerar esas consecuencias que se evidenciaron en lo que aconteciera el día 3 de abril del 2020", sostuvo el fiscal en el texto, al que accedió Télam.



Marijuan presentó su pedido en el juzgado federal 12 que estará a cargo de Canicoba Corral hasta que se concrete su renuncia el 29 de julio próximo y, luego, será subrogado por el juez federal Sebastián Casanello, según el sorteo realizado ayer.



La fiscalía pidió la indagatoria de Vanoli en el marco de la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade luego de lo ocurrido ese día con las aglomeraciones de adultos mayores y otros beneficiarios en los bancos.



Frade denunció al entonces director de Anses Vanoli y también al titular del Banco Central Miguel Pesce.



Marijuan pidió la indagatoria de Vanoli al interpretar que "generó, con su accionar, que millones de personas (y muchas de éstas mayores y



en grupos de riesgo) se movilicen de sus hogares, sin tomar las debidas



precauciones para ello, ofreciendo posteriormente unas disculpas por su gestión".



"Como consecuencia de su obrar, se lo desplazó del cargo para luego ser recontratado, y ocupar un cargo público nuevamente", sostuvo Marijuan.



En base a un informe entregado por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, Marijuan determinó que el 3 de abril se abonaban beneficios de Pensiones no contributivas, bono ordenado por el DNU 309, Asignación Universal por Hijo y Embarazo, el IFE y jubilaciones y pensiones.



El total de personas beneficiadas fue de 5.625.725 "pudiendo tener conocimiento previo de ello la ANSES, toda vez que la totalidad del dinero fue acreditado en las distintas cuentas de los beneficiarios entre los días 20 de marzo y 2 de abril del corriente año (período en el cual las entidades financieras y bancos del país se encontraban cerrados para la atención al público)", remarcó el fiscal.



"La no aglomeración y desborde de cantidad de personas en las entidades bancarias era algo totalmente evitable con la debida diligencia del funcionario público a cargo de la Anses", concluyó.