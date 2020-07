El PJ busca líder mientras duda del Presidente, la "corte" de Cornejo que extraña el fútbol y la bronca de los abogados

¿Quién presidirá el PJ?

El peronismo mendocino tiene un dilema propio de la pandemia: ¿Cómo hace para elegir sus nuevas autoridades? El mandato de Guillermo Carmona vence en los próximos meses y no se nota en ningún sector interno un particular interés en que siga como presidente dos años más. Sin embargo, para elegir autoridades debería convocar en setiembre a un Congreso. Y no parece que se vaya a poder, por el distanciamiento social. El PJ tiene 130 congresales que no podrían reunirse para resolver el problema. Una de las posibilidades sería que se le pida a la Justicia una prórroga del mandato de Carmona de algunos meses, para encontrar la forma de oficializar un cronograma electoral. Ese problema operativo puede ayudarles a salvar otro de índole político pues hay una duda no despejada aún: quién lidera al PJ hoy. Anabel Fernández Sagasti es la "delegada" de Alberto en Mendoza y tiene el pergamino de haber ganado la última interna. Aún así, hay quienes resisten "rendirse" a su liderazgo y no la aceptan como potencial presidenta del PJ. Tampoco es algo que a ella la desvele, aseguran, pero sí busca despejar cuestionamientos. De hecho en Mendoza su agrupación, La Cámpora, nunca se alejó del PJ y ese valor lo quiere hacer valer. Del otro lado Carmona vive lo contrario: es un presidente con corona, pero con poca estructura propia.

Mal clima interno: en el PJ cuestionan el liderazgo de Alberto

Por fuera del tema electoral, en el peronismo local no hay buen clima. Los ataques a nivel nacional de dirigentes K contra Alberto Fernández afectan el ánimo en el interior del país. "No toma las riendas Alberto", rumorean algunos dirigentes locales. "Y comete equivocaciones, en la reunión del 9 de julio tendría que haber estado alguien de los nuestros, alguien la CTA por ejemplo", expresó, en referencia al encuentro con empresarios que encendió la mecha y provocó el ataque de Hebe de Bonafini contra el Presidente.

No pelean, se reproducen

El general Perón hace alrededor de medio siglo afirmaba en forma irónica: cuando creen que los peronistas nos estamos peleando ,en realidad nos estamos reproduciendo. Numerosas “instancias reproductivas “ del peronismo han causado dolor,

daño innecesario y hasta tragedias. La batalla de Ezeiza el día del retorno del general de su exilio en

España, la irrupción de la guerrilla peronista, el asesinato del secretario de la CGTJose I Rucci y la triple A, entre otros, son

claros ejemplos de pelea dolorosa y no de reproducción. La semana qué pasó fue de pelea fuerte y presión directa del

kirchnerismo duro al presidente Alberto Fernández. Hebe de Bonafini, Luis D’Elía, Julio De Vido y la misma Cristina a través de su tweet, fueron quienes le pusieron en claro algunas disidencias expresas y desgastantes de la imagen y autoridad presidencial.

Pelea pura y dura, nada de reproducción. Que recapaciten , porque mientras se “reproducen”( se pelean en

verdad), sufre y lo siente la Argentina toda.

El Tío Humo ataca de nuevo y enoja en Casa de Gobierno

Hay enojo en Casa de Gobierno con un intendente radical que se cortó solo a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda. La Municipalidad Las Heras piensa salir a buscar endeudamiento y llamó a una licitación para contratar a asesores especializados en la colocación de deuda. Los pliegos hablan de un total de 400 millones de pesos en bonos y planean pagar 6.3 millones de pesos al estudio que se encargue del servicio de asesor financiero y colocador de esos bonos. "No queremos que los municipios se manden solos de manera descoordinada en este contexto", admitieron desde la calle Peltier. Desde la comuna que conduce Daniel Orozco han optado por el ostracismo y nadie salió a justificar la decisión.

La usina de "fake" que confunde

La cantidad de información que gira alrededor de la pandemia muchas veces confunde. Hay medios nuevos que crecen alrededor del poder que ayudan a ese problema. Es lo que ocurre con un sitio que suele intentar dar primicias alrededor de los "casos de coronavirus" y las decisiones oficiales. Pero en la última semana generó malestar porque atribuyeron decisiones del Gobernador que nunca tomó como "pasar a fase tres"de la cuarenena. "¿Qué es fase tres"?", se preguntó un alto funcionario tras recibir el mensaje viralizado por ese medio. Las fake también se generan alrededor del poder.

La cornejistas que extrañan al Tomba

El fútbol argentino no volverá aún y los hinchas lo extrañan. Los de la popular, pero también los plateistas fijos y fieles. En Mendoza hay un grupo de hinchas de Godoy Cruz que extrañan el ritual de cada domingo en el que el Tomba hacía de local en el Malvinas. Se trata de la "corte" que rodeaba al ex gobernador Alfredo Cornejo, condeso hincha del bodeguero. Es que Cornejo se sentaba y a su alrededor se podía ver a varios funcionarios de gobierno, municipales, representantes de la justicia y otros dirigentes que lo acompañaban en esa pasión. En ronda, la "corte" cornejista era una fija en la platea. La duda es si era por amor a la camiseta tombina, o por obsecuencia con "el jefe".

Los equiparados siguen cobrando como jueces

Mucho ruido y pocas nueces con los equiparados a magistrados. A pesar de que se sancionó una ley en la Legislatura para limitar la figura de los funcionarios que cobran como jueces, los salarios del mes de junio se pagaron sin cambios y lo mismo se ocurriría con las liquidaciones de julio. Es decir, a pesar del pedido de Rodolfo Suarez y de la ley sancionada por diputados y senadores, todo sigue igual en la Justicia y los privilegios continúan intactos.

Crece la tensión por el manejo de la pandemia

Los casos positivos generaron cortocircuitos internos en el gobierno provincial. Desde el equipo epidemiológico entienden que la provincia está ingresando a un momento bisagra y que es necesario retroceder con algunas flexibilizaciones para evitar que se disparen los contagios. Sobre todo, funcionarios de Salud pidieron abiertamente no festejar el Día del Amigo. Sin embargo, en el cuarto piso ignoraron esas voces y se limitaron a anunciar en conferencia de prensa la prohibición de las promociones del Día del Amigo en bares y restaurantes.

Abogados en pie de guerra por mala atención

Los abogados de Mendoza han sufrido la pandemia por las restricciones que hubo desde que comenzó la cuerentena y aún con Tribunales "abierto". Los problemas también se dan en otro plano operativo, como ocurre con los pagos y cobros que tienen que hacer en el Banco Nación. "Se suman reclamos, notas, solicitudes, reuniones con autoridades del Banco Nación sucursal Tribunales que son ignoradas y desoídas. La atención en la sucursal provoca problemas y perjuicios a los abogados del Derecho en su ejercicio profesional", reclamaron desde el Colegio que nuclea a los letrados. La cantidad de reclamos es tal, que ahora van por todo: le pidieron a la Corte cambiar de agente financiero en la realización de gestiones judiciales. Es una nueva gota que suma al resto de quejas y problemas que tiene el Nación con Mendoza.

Dudas por la situación de LATAM Mendoza

Las oficinas de Latam Argentina ubicadas en Mendoza -tanto la del centro mendocino como la de Palmares Open Mall- ya están cerradas. Según la página web, a partir de enero hay vuelos desde Mendoza a Santiago de Chile, a San Pablo y a Perú, pues son operados por LATAM de las otras filiales. ¿El chisme? En las oficinas todos cerraron su relación laboral arreglando un retiro voluntario, pero el problema sigue con el personal en el Aeropuerto de El Plumerillo. Allí algunos “arreglaron” pero otros están esperando encolumnados detrás del sindicato, pues no están de acuerdo con el arreglo ofrecido y no quieren perder el puesto de trabajo; y quieren ir por la doble indemnización.

Satélites que dan trabajo (a políticos y amigos)

La política rinde frutos, aunque algunas veces demora. Leonardo Comperatore lo sabe. La semana pasada se hizo oficial su nombramiento en un cargo nacional y se suma a la lista de ex funcionarios provinciales que son empleados en la estructura nacional. Comperatore, ex ministro de Seguridad y "hombre" de las filas de Ciurca, fue nombrado en ARSAT, la empresa nacional de tecnología. No es el único mendocino que está en el lugar. Allí hizo carrera Rodolfo Gabrielli (hoy en la Casa de la Moneda) y un alfil suyo es gerente: se trata de Facundo Leal, quien con bajo perfil supo construir su propia "quinta" de poder alrededor del Estado.

Un ex ministro nombrado en la Nación, con sede en Mendoza

Guillermo Elizalde es un "albertista" fiel. Estuvo cerca del actual presidente desde el inicio y formaba parte de los equipos técnicos y del enlace con el área académica. Ahora fue nombrado en un cargo oficialmente. Si bien depende de la Nación, tendrá arraigo en Mendoza. Fue nombrado como delegado del ENACOM en la provincia. Se trata del Ente de Comunicaciones que tiene a cargo un área sensible: la conectividad. Justamente el objetivo de Elizalde es cambiar una situación grave: uno de cada tres hogares no tiene ningún tipo de conexión a Internet en la provincia, justo cuando ese servicio es altamente demandado para la educación por la pandemia. Mendoza es el lugar donde hay conexión más lenta.