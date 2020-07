Rodríguez Larreta: "Los casos han aumentado porque testeamos más"

La Ciudad de Buenos Aires ingresará en su primera etapa de flexibilización a partir de este lunes. Horacio Rodríguez Larreta está convencido de que si aumentan los casos en los primeros días no va a volver atrás a una cuarentena estricta. Larreta apunta a la responsabilidad de los ciudadanos.

"En la ciudad los números acompañaban. Hace 25 días que tenemos los casos clavados entre 800 y 1000. A veces un poquito más arriba, otros más abajo. Ahora, eso no quita que no sea una situación de mucha tensión cada día cuando llegaba el mensaje (el parte del Ministerio de Salud)", le manifestó Larreta a Infobae en una entrevista.

Sobre las 82 muertes, número que asustó a todos en Buenos Aires, dijo: "Nunca tomas la decisión por un solo día. Por los tiempos de los test muchas veces los casos que te aparecen un día fueron de hace cuatro. Tenemos que tomar los datos de una semana, mínimo. El martes hubo muchos casos pero el domingo tuvimos 700. Hay que mirar el promedio".

Espero que lo que se recuerde no sea cómo nos afectó el virus, sino cómo salimos adelante. Seamos conscientes, responsables y prudentes; pensemos en nuestra salud y también en la de quien tenemos al lado. La fuerza de una sociedad comprometida es más potente que cualquier virus. — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) July 17, 2020

"Nosotros llegamos a la cuarentena estricta habiendo duplicado los contagios en dos semanas y media, a partir de la cuarentena estricta los casos vienen estabilizados. No es solo por la cuarentena estricta, yo le doy igual o más importancia a la profundización del plan DetectAR, al testeo focalizado y la búsqueda del virus casa por casa", explicó uno de los dirigentes más importantes del PRO.

"El transporte público es un lugar sensible. Hoy en el subte no viaja nadie que no esté sentado, es super estricto. Sí preveo un escenario de mayor control. Un escenario que se cierre, no. Eso es válido para todos", analizó sobre el transporte público.

Por último, explicó su relación con Alberto Fernández: "Yo soy dialoguista, creo que en el diálogo y lo he dicho siempre, no es de ahora, toda mi vida creí en eso, toda mi vida lo promoví, toda mi vida lo dije. En la ciudad promovimos un acuerdo mucho más amplio y tenemos muy buen diálogo con la oposición desde hace muchos años".