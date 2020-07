Informan 21 muertes e investigan nuevas áreas de transmisión comunitaria

Esta mañana el Ministerio de Salud informó 21 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país. Pero además anunció que se está investigando el "nexo epidemiológico" de casos reportados en las últimas horas en varias provincias, por lo que, en el caso de no hallarse el origen de los mismos, derivarían en la declaración de nuevas áreas de transmisión comunitaria del virus.

Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que si bien "no se han reportado nuevas áreas de transmisión comunitaria extendida", se encuentra bajo investigación epidemiológica la procedencia de nuevos casos que aparecieron en distintas jurisdicciones.



"Si no se encuentra (el nexo que une al caso con la fuente de contagio) ahí es donde se define la transmisión comunitaria", dijo Vizzotti. En este sentido señaló que en algunas jurisdicciones se han dado "un número importante de brotes por conglomerado con un número importante de casos". Si bien no mencionó Mendoza, la situación que describió la funcionaria nacional es la que se vive en la provincia.

Vizzotti además brindó detalles sobre el encuentro que el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer con el comité de expertos que lo asesora y señaló que se recomendó seguir trabajando en la atención primaria y en la detección precoz de los casos, cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento social.



Mientras tanto, se informó que, desde el último reporte emitido anoche se registró el fallecimiento 21 personas, 14 varones y 7 mujeres, con edades que oscilan entre los 32 y los 89 años. De esta manera se elevó a 2.133 la cantidad de fallecidos en el país.



La tasa de mortalidad es de 46,5 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.



El 93,7% de los casos reportados ayer corresponden al Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA), conglomerado conformado por la Ciudad de Buenos Aires y los distritos bonaerenses que la circundan.



Ese espacio geográfico concentra 92% de los 793 pacientes internados por esta dolencia en camas de terapia intensiva y posee un nivel de ocupación de camas de cuidados críticos 10 puntos por encima de la media nacional que se ubicó en 53,9.



De los 114.783 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 1.086 (0,9%) son importados, 37.225 (32,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 57.961 (50,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 11.053 nuevas muestras y desde el inicio del brote se hicieron 519.281 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 11.443,8 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de personas dadas de alta es de 49.780 personas.