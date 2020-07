Waldo Wolff: "Si no nos rompen, tenemos serias posibilidades de volver en el 2023"

Waldo Wolff, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, charló de todo, con su tono directo y sin rodeos, en No tan millennials por MDZ Radio.

En cuanto arrancó la entrevista sorprendió con una fuerte declaración: "Si no nos rompen, tenemos serias posibilidades de volver en el 2023. Alberto Fernández es profesional en término en disgregar oposiciones. El término borocotó lo inventó él. A los tres diputados que se fueron al frente los vinieron a buscar. Es un proyecto tratar de romper a la oposición, para que esté más chica o grande, pero fraccionada".

Todavía a tres años de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2023, el legislador de Juntos por el Cambio consideró: "Al principio, cuando se nos fueron tres diputados, y algunos amagaban con una avenida del medio, luchábamos para que no nos rompieran. No es ni malo ni bueno, es parte de la política".

Para acusar a un kirchnerista tenés que tener un fallo firme hasta en la Corte Suprema. Ahora, para ellos, con un informe de C5N te cuelgan en la plaza pública.

Sobre Cambiemos también dijo: "Yo trabajo por la unidad; quiero convocar a nuevos espacios, me reúno con los liberales, quiero convocar a los verdaderos peronistas ya que el kirchnerismo no representa a muchos sectores del peronismo".

Respecto a la imagen de Alberto Fernández y su proyecto, el diputado declaró: "Yo creo que Alberto no definió cuál es su estilo. Siempre fue ambiguo. Pero para conducir un país en división tenés que tener un estilo definido. Vos no podes salir a decir que no vas a atentar contra la propiedad privada y luego intervenir de manera ilegal y violenta a Vicentin". Pero no se quedó ahí, agregó: "No podes salir a decir en un discurso que vas a terminar con los odiadores cuando el día anterior le pegabas a un periodista como Leuco, no podes llamar a la unidad y la semana anterior decirle a los votantes de Juntos por el Cambio canallas".

Wolff es uno de los legisladores que más insiste con el tema AMIA: "A mí me parece perverso y enfermizo tener un presidente que escribió dos columnas acusando a la vicepresidenta del atentado a la AMIA. También me parece perverso que ningún periodista le pregunte sobre esto".

"El valor de la palabra está dinamitado en el caso de Alberto Fernández, todos nos arrepentimos de algo en la vida, pero él lo hace mucho. Creo que puede ser una estrategia para llegar al poder, lo de cambiar de parecer en 48hs con todo lo contrario, pero una vez que llegas al poder es complicado. Para mí no es creíble", expresó Wolff.

También hubo algo de autocrítica, específicamente en relación al supuesto espionaje ilegal que se habría llevado a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri: "Algo se hizo mal ahí. Creo que hay que intervenir la AFI con un espacio colegiado con la oposición vigente".

