D'Elia relató su dura batalla contra el coronavirus: "Estoy mal"

“Lo importante es que no tenga ninguna complicación pulmonar; el médico ya me dijo: 'recemos para que no te agarre los pulmones'”, explicó el militante kirchnerista en una entrevista radial. Se encuentra internado en un sanatorio porteño y el lunes a la noche le dijeron que tenía Covid-19.