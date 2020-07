Lipovetzky aseguró que este año se debatirá la legalización del aborto

Daniel Lipovetzky, diputado Juntos por el Cambio, expresó su "expectativa" en que pueda debatirse este año la ley que legaliza el aborto y que el gobierno de Alberto Fernández enviará al Congreso nacional para su debate, una vez que las condiciones por la pandemia de coronavirus lo permitan.



"Ahora quedó todo suspendido, pero si tenemos alguna chance sería necesario que en el segundo semestre podamos debatirlo; hay que terminar en la Argentina con los abortos clandestinos, tenemos que avanzar con una legislación que les permita a las mujeres decidir y, la que no quiere por valores o decisiones, que no lo haga", opinó.



El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y debatido en el 2008 en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa recibió media sanción, pero luego fue rechazada en el Senado.



"La ley no obliga a nadie, sólo garantiza que la mujer que quiera lo pueda hacer en condiciones seguras, en términos legales, sin poner en riesgo su salud, su vida y su libertad porque hoy puede ir presa si se hace un aborto", argumentó Lipovetzky.



"Tengo expectativas, depende cómo salgamos de esta pandemia, el Presidente iba a enviar el proyecto al Congreso en marzo, uno lo celebró porque iba a ser la primera vez que un Presidente enviara un proyecto de legalización del aborto al Congreso", dijo a Télam el diputado.



Por otro lado, se refirió a una polémica que se generó en redes sociales cuando se lo interpeló ante una "supuesta contradicción" entre su postura a favor de la legalización del aborto y la iniciativa que promovió para la donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.



"Es gracioso que los propios que están en contra de la legalización del aborto, plantearan el lema 'Mi cuerpo, mi decisión'. Si estás de acuerdo con eso, estás de acuerdo con la legalización del aborto", argumentó.



Además, insistió con que su proyecto de donación de plasma no proponía la donación compulsiva, sino la figura del "presunto donante" al igual que la "Ley Justina" para la donación de órganos.