Sergio Berni al Gobierno: "¿Pretendían que lleve medialunas para debatir un retén?

Este miércoles comenzó la nueva fase de cuarentena estricta en la zona del AMBA y los controles presentaron muchos problemas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dio la nota poniéndose al frente de los controles en el puente La Noria, que estaban a cargo de la Policía Federal.

La aparición de Berni a los gritos y dando órdenes generó el enojo de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Según trascendió, la ministra llamó al propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para quejarse por el accionar de Berni. Así lo confirmó el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba.

"Esta mañana Frederic llamó a Kicillof", contó el funcionario, y agregó que Berni "se extralimitó en sus funciones" al irrumpir en el control del puente La Noria. "Tiene mi teléfono, podría haberme llamado", se quejó Villalba.

El funcionario nacional, visiblemente enojado, aseguró que desconoce "cuáles son las motivaciones personales" de Berni para actuar como lo hizo, pero insistió que desde el Gobierno trabajan "en conjunto con todos los funcionarios".

Una de las críticas que esgrimió Berni en su irrupción en el puente La Noria apuntó a la dificultad que tuvo una ambulancia con una mujer en trabajo de parto para avanzar por las largas colas que se formaron.

"El carril de salud y seguridad en el puente La Noria viejo no es un invento del ministro Berni. Viene funcionando hace más de 70 días. Quizá el ministro no lo sabía. Puede ser que haya quedado una ambulancia en la congestión o en emergencia, pero los que pasan por ahí habitualmente saben que pasan por el puente viejo, no es un invento del ministro Berni", explicó Villalba.

"Nosotros estábamos monitoreando desde las 5 de la mañana, no es Berni solo el que se levanta temprano a trabajar", cuestionó el funcionario nacional, visiblemente molesto por el accionar de Berni.

Unos minutos después, la propia Frederic se pronunció en las redes sociales sobre las demoras en los retenes pero evitó polemizar con el ministro bonaerense.

Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas.

Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus.

pic.twitter.com/4FxrFCibb6 — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) July 1, 2020

"Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus. Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad", escribió, evitando entrar en polémicas.

Sin embargo, Berni redobló la apuesta y defendió su accionar. "Acá hay que controlar, no torturar a la gente. De hecho, se arregló rápido. El policía estaba durmiendo en un móvil, lo desperté, le dije lo que tenía que hacer y se arregló todo", aseguró el ministro bonaerense en diálogo con radio La Red.

Y completó: "Las cosas hay que arreglarlas en el momento. ¿Sabina Frederic pretendía que le lleven medialunas al despacho para ver cómo arreglamos un retén?".