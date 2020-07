Se iba a operar y se enteró que tenía Covid-19: se suman más casos sin explicación y analizan la situación

De los 8 casos nuevos de coronavirus diagnosticados en Mendoza hay 4 que no se sabe dónde se contagiaron. Pero hay uno en particular que genera dudas. Una mujer de 70 años tenía una operación programada en el hospital Santa Isabel de Hungría. Como parte de los exámenes prequirúrgicos se incluyó el hisopado de rutina y el test por coronavirus. La sorpresa fue el resultado: positivo. La mujer tiene el virus, pero no tiene un nexo epidemiológico claro e incluso ni siquiera era un caso sospechoso. Ahora comienza la investigación sanitaria para intentar hallarlo.

El abordaje de los casos de coronavirus que fueron diagnosticados en Mendoza es cada vez más complejo y se suman dudas sobre los nexos de contagio. En el Gobierno analizan la situación y por ahora no hay cambios en cuanto a la declaración sobre si hay o no circulación del virus. Los cuatro casos de hoy que no tienen nexo claro generan preocupación pero por ahora en Salud no se alarman porque, explican, la cantidad de casos "activos" aún es abordable y no hay pacientes en terapia intensiva, entre otros datos.

Pero la falta de explicación del origen de los contagios es cada vez más un motivo de duda. La ministra de Salud Ana María Nadal evita por ahora hacer declaraciones hasta tener alguna conclusión de la investigación que recién se inicia. Se trata de casos que "no estaban en el radar".

El proceso es complejo porque deben hablar con ellos, aislar a sus familiares y a todos los contactos estrechos. Ya había ocurrido lo mismo con un trabajador de un local de cobro y otras personas contagiadas. "Hablar ahora de algo es apresurado porque faltan datos para hacer una evaluación general. No hay personas en terapia ni otros datos que generen alarma. Sí es importante observar y analizar los casos que no tienen nexo. Todo es motivo de investigación y análisis", explicaron desde el Gobierno.

Más casos sin nexo

Dos de los pacientes sobre los que hay duda del lugar de contagio están internados en el Hospital Perrupato de San Martín y la teoría que cobra fuerza es que se produjo un contagio interno. Se trata de un hombre de 30 años que se desempeña como empleado de limpieza en el área especial de Covid, y una mujer de 59 años que trabaja como enfermera en ese centro sanitario. Pero además hay otros dos pacientes de los cuales no hay ni siquiera indicios de dónde se pudo haber producido el contagio.

El primero de esos dos casos se conoció el lunes y se trata de un hombre de 32 años, que está internado en la Clínica de Cuyo, y que tiene un quiosco con Rapipago en Villa Nueva, Guaymallén. El segundo se conoció anoche. Es un hombre de 63 años, internado en el Hospital Italiano, que en su vida cotidiana tiene mucho contacto social por sus actividades (entre ellas el deporte).

En total en Mendoza se han diagnosticado 170 casos de coronavirus. Y ya hay 16 personas que se contagiaron sin que haya una explicación. En los últimos días esa cifra se duplicó. En total 96 personas ya fueron dadas de alta y 10 fallecieron por COVID-19. Es decir, quedan 64 personas internadas.