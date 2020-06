Guillermo Moreno en modo opositor: "El Gobierno no puede intervenir Vicentin"

Por segunda vez en una semana, Guillermo Moreno se expresó con declaraciones contrarias al Gobierno Nacional, en este caso apuntando contra el anuncio de estatización de la empresa cerealera Vicentin. Es la segunda vez, ya que a fines de la semana pasada había apuntado contra Axel Kicillof, a quien lo acusó de haber sido únicamente dueño de un kiosco y haberlo fundido.

En este caso, el exfuncionario de los distintos gobiernos kirchneristas, advirtió que el Gobierno "no tiene facultades" para intervenir la empresa privada y añadió que no sabe "cómo lo justificarán".

En declaraciones a la radio FM Estación del Sur, el ex secretario de Comercio expresó: "El Poder Ejecutivo no tiene jurisdicción ni imperio para designar un interventor en una compañía privada. Sí puede perfectamente definir su expropiación previa una ley del Congreso y naturalmente con la tasación que corresponda. Es una decisión extrema", planteó Moreno.

De esta manera, consideró que lo propuesto por el presidente Alberto Fernández​ el lunes "no es posible". "El único que puede intervenir una compañía es el Poder Judicial. En segundo lugar, no se pueden poner los activos de la compañía en un fideicomiso sin hablar del pasivo. Entonces no sé cómo lo va a justificar, porque no tiene las facultades para hacerlo", agregó Moreno.

Por otra parte, Moreno destacó que siempre "existen caminos intermedios", como el que se utilizó para el salvataje de la automotriz General Motors en 2009, del cual formó parte. "Les dimos un crédito a cuatro años y a los tres años lo habían devuelto todo".

De todas maneras, y tratando de calmar las aguas, Moreno negó que el peronismo tenga en mente una estrategia de economía estatista.

"Eso no es cierto. Nosotros como justicialistas pensamos que el sistema capitalista en términos de distribución de los bienes y servicios en el mercado es un desastre. Ahora, la realidad es que en términos de generación de valor desde el sector privado somos muy respetuosos. Vos tenés que resolver la distribución de esos bienes, no la producción. Es lo que se hizo históricamente en los gobiernos peronistas, incluso en el último ciclo", justificó, respecto del gobierno de Cristina Kirchner​.