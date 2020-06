Omar De Marchi: "Todos somos mendocinos de la boca para afuera"

El diputado nacional Omar De Marchi fue uno de los representantes mendocinos que se mostró más molesto por las declaraciones de Alberto Fernandez de este fin de semana. Realizó un video que se hizo viral, dónde le explica al Presidente cuales fueron sus errores en las declaraciones sobre Portezuelo del Viento.

En diálogo exclusivo con "No tan millennials", puso los puntos sobre las íes y aclaró que espera de Suarez, de Sagasti y de los legisladores de Mendoza en general.

- ¿Qué va a hacer el oficilalismo con todo esto?

- No hay argumentos para que la Nación haya avanzado en este sentido. El Gobernador nos tiene que convocar a todos. Esto no es un tema menor. Esto daña la dignidad y el orgullo mismo de la provincia. No podemos permitir que un funcionario de Buenos Aires, que ni conoce la provincia ni el tema, venga a decidir sobre nuestro futuro".

- ¿Suarez los ha convocado?

- Aún no. tenemos diálogo. Necesitamos una convocatoria fuerte. Mendoza tiene que movilizarse con este tema.

Esto va a servir para ver cuál es la posición política de algunos. Si está la defensa de Mendoza por delante de todo o si hay otros intereses. Del pico para afuera somos todos mendocinos, pero a la hora de defender lo nuestro...

No hay que generar las condiciones para volver a foja cero. Sino entramos en el juego que propone Nación, que es volver a discutir el tema. Mendoza tiene que plantarse en que el proceso de licitación esta en ejecución y que las fechas tienen que respetarse. Y que eventualmente tiene que haber denuncias penales, si hay intervenciones de la Nación que obstruyan este proceso.

- ¿Qué espera De Marchi de Suarez en este momento?

- No es fácil la que le toca al Gobernador. Hace falta del apoyo de recursos nacionales, producto de la caída estrepitosa de la recaudación. Calculo que el Gobernador le hará entender al Presidente que una cosa no quita la otra. Osea si esto es una extorsión hay que plantearlo con claridad. Ahí el Gobernador va a encontrar el apoyo no solamente de todos los mendocinos, sino de las personas que habitan la argentina. Porque ningún argentino quiere ver que un Presidente extorsione a un gobernador. ahora, si el Presidente entiende que independientemente de la asistencia que tiene que hacer Nación a las provincias en el contexto de la pandemia en materia económica, paralelamente hay intereses provinciales que no pueden dejar de ser defendidos por su gobernador... Cambia el tono de la discusión.

- ¿Es extorsión si o no?

- Si es extorsión, las armas con las cual tenemos que defendernos son diferentes. Si no es una extorsión por un error del Presidente, bueno, es diferente. El Presidente dijo algo que me llamó la atención: "No puedo financiar una obra que no es apoyada por 5 provincias". Dos errores graves, muy graves. Esa es plata de los mendocinos, nadie le esta pidiendo financiación a la Nación.

- ¿Cuál debería ser el rol de los funcionarios afines al gobierno Nacional en todo esto?

- Confío en que todos lo legisladores nacionales, mas allá de las posiciones partidarias, van a acompañar la posición de la provincia. En esto no se puede ceder. Aquel que flaquee, intentando justificar, me parece que va a tener un rechazo generalizado.

Tiene que haber lógica y razonabilidad en los planteos. Si algún legislador nacional quiere sostener la posición nacional de obstaculizar esta obra para que no se haga, pero por detrás hubiera un argumento razonable, a uno le puede gustar o no. Pero yo todavía no escucho un solo argumento razonable.

