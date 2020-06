De Marchi arremetió contra Alberto: "Con Mendoza no se juega"

Omar De Marchi, Diputado Nacional, también se metió en la polémica y apuntó contra Alberto Fernández. En su cuenta de Twitter, el jefe comunal le dedicó unas palabras al presidente de la Nación: "Con Mendoza no se juega".

Varios intendentes de los distintos departamentos de Mendoza firmaron un comunicado respecto a la situación de Portezuelo del Viento. En el mismo fijaron su posición y luego de que Alberto dijera que no va a "financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias".

Horas más tarde, Omar De Marchi publicó un video en su cuenta de Twitter y aclaró: "Señor presidente, con la obra Portezuelo del Viento no. Es una obra que está en pleno proceso de licitación y ya no hay más nada para discutir. La provincia de Mendoza no está recibiendo ningún regalo, esto fue un acuerdo que se hizo en el 2006".

Sr. Presidente @alferdez con Mendoza no se juega. Ni un paso atrás con #PortezueloDelViento.



No nos subestime, los mendocinos no toleraremos tantas provocaciones. pic.twitter.com/a5McTg8Aug — Omar De Marchi (@omardemarchi) June 6, 2020

Y agregó: "Ese acuerdo lo firmó Néstor Kirchner un año después y lo ratificó usted, señor presidente. Con Mendoza no se juega. No nos subestime, los mendocinos no toleraremos tantas provocaciones".

En el comunicado de los intendentes de Cambia Mendoza participaron Juan Manuel Ojeda, de Malargüe, Walter Marcolini, de General Alvear, Rolando Scanio, de San Carlos, Gustavo Soto, de Tupungato, Miguel Ronco, de Rivadavia, Héctor Ruiz, de Junín, Raúl Rufeil, de San Martín, Sebastián Bragagnolo, de Luján, Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, Marcelino Iglesias, de Guaymallén, Daniel Orozco, de Las Heras y Ulpiano Suarez, de Capital,