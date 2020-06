Suarez confirmó la apertura de gimnasios y deportes individuales

El gobernador Rodolfo Suarez tiene en sus manos los decretos nacionales que lo autorizan a habilitar gimnasios, deportes individuales y shoppings. Según explicó en Canal 7, está evaluando a partir de cuándo es conveniente avanzar con la apertura y de qué manera hacerlo. Pero aclaró que la intención es publicar un decreto provincial el domingo para que a partir del lunes todas esas actividades queden autorizadas.

"Con la autorización nacional para gimnasios, shoppings y deportes individuales vamos a sacar un decreto para ver cómo seguimos. En Mendoza la cuarentena sigue, pero es una de las cuarentenas más flexibles del país. Y será todavía más, porque vamos a autorizar esas actividades que acabo de mencionar", sostuvo esta mañana el mandatario.

Seguramente dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos días y que no se de un brote de Covid-19 como el que se registró el fin de semana pasado en Las Heras. Desde hace semanas que Suarez tiene la autorización para la apertura de shoppings, pero por la detección de once casos positivos en tres días, decidió postergar esa posibilidad. En ese momento, el gobernador prefirió esperar y no dar luz verde a nuevas flexibilizaciones.

Este viernes la situación vuelve a ser la misma. Todo indica que el brote de Covid-19 ha sido controlado y hace cuatro días no se registran nuevos casos positivos. En ese contexto el mandatario está evaluando con el comité epidemiológico si es conveniente autorizar gimnasios, deportes individuales y shoppings.

Si no se registran nuevos casos, Suarez confirmó esta mañana en Canal 7 que a partir del lunes llegaría el visto bueno para la reapertura de esas actividades, siguiendo los protocolos correspondientes. Otro cambio que se daría la semana que viene es el retorno de los deportes individuales como tenis, golf y paddle.

Dueños de gimnasios pidieron ayer por la reapertura.

La provincia de Mendoza ya había elevado a nación el pedido para abrir gimnasios y Rodolfo Suarez se lo había expresado a los representantes de gimnasios que fueron a expresarse esta semana a la explanada de Casa de Gobierno. Faltaba la autorización del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que finalmente llegó hoy.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el decreto que permite la reapertura de gimnasios y deportes individuales, por lo que solo resta que Rodolfo Suarez determine a partir de cuándo vuelven a operar.