En lista de compradores de dólares no figura Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner no figura en la lista que elaboró el Banco Central de la República Argentina y que difundió el periodista Horacio Verbitsky para exponer a los mayores compradores de dólares durante el Gobierno de Mauricio Macri y acusarlos por la presunta "fuga de capitales".

Todo, a pesar que ella misma contó que había convertido su millonario patrimonio, que cuando dejó el poder en diciembre de 2015 ascendía a 72,1 millones de pesos, en dólares.

La situación la dejó en evidencia el periodista Carlos Pagni en la columna que publicó el jueves pasado en el diario La Nación y que se tituló "Cristina Kirchner y su enigmática ausencia en una lista de compradores de dólares". Pagni recordó que fue la misma Cristina Kirchner la que reveló esa situación, en el libro "Sinceramente" que presentó el 1 de mayo pasado en la Feria del Libro.

En un tramo de esa publicación autobiográfica, la actual vicepresidenta repasó también su reacción frente a algunos acontecimientos que se produjeron durante la presidencia de Macri y recuerda que, por las devaluaciones que afrontó el peso argentino en 2016, ella decidió dolarizar "varios millones" que tenía en pesos.

"El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62 por ciento de la moneda. A esa altura, tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada no sólo en el banco sino también en todas las declaraciones juradas ante la oficina anticorrupción, ante la AFIP y en el expediente de la sucesión -en la que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos mismos plazos fijos-, fueran convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia, en cajas de seguridad. Había tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué", escribió Cristina Kirchner en su libro.

A partir de aquella confesión, Pagni advierte sobre la llamativa ausencia de la actual Vicepresidenta en la nómina que se difundió con nombre y apellido de los principales compradores de dólares, a los que el Frente de Todos acusa de haber "fugado capitales" y asocia con Macri.

Es que, tal como contextualizó columnista de La Nación, el propio presidente Alberto Fernández atribuye la crisis que heredó a una "maniobra diabólica" en la que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestó a la Argentina dólares destinados a que se los lleven los amigos de Mauricio Macri".

"En la nómina no aparecen amigos de Macri sino de Néstor Kirchner y de otros jerarcas del oficialismo: casi toda la familia Eskenazi, socios de Cristóbal López, el fugitivo Adrián Werthein y el proveedor de cloro Mauricio Filiberti, entre otros", replicó Pagni.

Y luego planteó que la ausencia de Cristina Kirchner "obliga a pensar que alguien puso un filtro antes de dejar trascender la información, para no presumir que Verbitsky fue quien la excluyó".

"Si se la incluyera, debería estar en el puesto Nº 91, ya que Florencia Kirchner atesoraba en su caja de seguridad 4.664.000 dólares. Pero hay un detalle más sugerente. En el puesto 25 de ese ranking no aparece un nombre de persona sino la frase "identificación no localizada". ¿Será Cristina Kirchner la misteriosa Nº25? En ese caso, habría "fugado", por usar el léxico del Frente de Todos, 8.781.362 dólares", indagó el prestigioso periodista.

La columna también desestimó la acusación que impulsan desde el Frente de Todos, porque "incurre en el error de identificar lo que los técnicos denominan 'formación de activos externos', es decir, compra legal de moneda extranjera, que en muchísimos casos no fue girada al exterior, con 'fuga de capitales'".

Pagni también sugirió que será "interesante observar qué destino tiene el pedido de informes que realizó al Banco Central el senador formoseño José Miguel Mayans, en su carácter de presidente de la Comisión bicameral de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda exterior de la Nación".

"De pronto, un subordinado a Gildo Insfrán y aliado estrecho de Cristina Kirchner pide explicaciones sobre los fondos que 'fugó' Cristina Kirchner. Al kirchnerismo le gusta la incoherencia. En 2003, su fundador hostigó a los empresarios españoles por haber dejado su dinero en el país. 'Deberían haber hecho como yo, que saqué la plata de mi provincia', le dijo. Era Néstor Kirchner y hablaba de los fondos de Santa Cruz, 'fugados' y jamás recuperados", completó. Fuente: Clarín