Cristina pide quitarle el manejo de las escuchas a la Corte Suprema

El oficialismo del Senado buscará dar un paso más mañana a las 14 para sacarle a la Corte Suprema el control de las escuchas telefónicas y enterrar la discusión sobre el decreto de los "superpoderes" del jefe de Gabinete. La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a una sesión para tratar ambos decretos y sancionar otras dos leyes: la de educación a distancia y la ley de alquileres. Por su parte, la oposición habla de "revancha" y se puso en pie de guerra.

Pero el oficialismo pretende modificar el decreto de 2015 con el que Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la órbita de la Procuración General -en ese entonces a cargo de la fiscal Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema.

Ese DNU ya había sido tratado en el gobierno macrista por la bicameral de Trámite Legislativo pero no fue avalado en el recinto. Con esa justificación, el oficialismo insistió en volver a tratarlo en la bicameral la semana pasada, y en soledad -porque la oposición abandonó la comisión virtual denunciando "una maniobra para manipular la Justicia"- usó su mayoría para rechazarlo.

Ahora, según informa Clarín, lo llevarán a la votación en el recinto. El Frente de Todos tiene la quórum propio y mayoría suficiente para rechazarlo.

La noticia generó revuelo en la oposición que asegura que no se puede tratar porque el acuerdo político y la resolución que habilitó las sesiones virtuales del Senado fija expresamente que solo se podrán tratar en el recinto temas ligados a la pandemia del coronovarius.

Otro punto áspero tiene que ver con el DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para asignar partidas presupuestarias. Desde la oposición denuncian que son "superpoderes" y la semana pasada los diputados de Juntos por el Cambio convocaron a una sesión especial y estuvieron a cinco legisladores de conseguir quórum para derogarlo.

"No vamos​ a convalidar decretos que no tienen nada que ver con la pandemia. Es un grosero apartamiento de la resolución de esta propia Cámara que limitó el tratamiento a proyectos ligados a la pandemia y sus aristas", aseguró a Clarín, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio del Senado Luis Naidenoff y consideró que se trata de una "nueva embestida" del kirchnerismo.

"No hay pandemia que frene la revancha y esto tiene que ver con una seguidilla que empezó con la citación de la bicameral de deuda para analizar, en forma sesgada el endeudamiento y echar culpas al pasado por la inoperancia actual. Siguió con la bicameral de DNU, y la citación del ex titular de la UFI AMIA, Mario Cimadevilla, a una comisión cuando no había ningún proyecto en tratamiento. Y va avanzando...", señaló Naidenoff.