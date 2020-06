El caso Sahad y una lección para los políticos que se creen superhéroes

Políticos de todo el país viajan periódicamente a Buenos Aires y los mendocinos no son la excepción. Es por ese motivo el resultado positivo del diputado nacional del PRO Julio Sahad debe encender las luces de alerta para que los dirigentes entiendan que no son superhéroes. Nadie está exento de contraer la enfermedad.

Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo. — Julio Sahad (@SahadJulio) June 29, 2020

"Yo creo que es importante ir a sesionar. Voy sin chofer, solo y es un gran esfuerzo. Pero es mi convicción y para eso me han elegido", manifestó Sahad en diálogo con MDZ Radio. Justamente, por esa postura hoy se encuentra aislado en un hotel porque el resultado del test al llegar a La Rioja le dio positivo.

El sábado Sahad salió temprano de Buenos Aires como cada semana. A las 18 llegó a La Rioja y recién el domingo fue hisopado. "Por la noche me llamaron para decirme que el resultado era positivo", manifestó. "Es la primera vez que me pasa que el test no da bien", agregó el legislador nacional.

Pero lo que le ocurrió al diputado Sahad podría haberle pasado a cualquier otro congresista, así como le sucede a toda la población en general. Los políticos no son inmunes, aunque muchas veces actúen como si lo fueran.

Como consecuencia de este caso puntual, fue necesario que le realicen test a todos los legisladores que acudieron a la sesión de Diputados el último jueves. Entre ellos el diputado mendocino José Luis Ramón, a quien le darán el resultado en las próximas horas.

??COMUNICO

Tras las confirmación positiva a Covid-19 del Diputado @SahadJulio acabo de realizarme el hisopado correspondiente, que tendrá su resultado mañana por la tarde.

Aunque no he tenido síntomas, deicidí comenzar un aislamiento social preventivo, incluso de mi familia. uD83EuDDEA — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) June 29, 2020

Incluso, el domingo se conoció que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti también fue sometida a un hisopado que arrojó resultado negativo.

"No hay que subestimar, esa es la palabra. Hay que ser responsable y solidario. La solidaridad debe estar por encima de todo", dijo el diputado Sahad un día después de enterarse que tiene Covid-19. "Es muy difícil determinar dónde te podés contagiar. Puede ser en la verdulería", remarcó y dijo que en la semana se va a desinfectar el despacho.

Hoy se muestra optimista y aseguró que no tiene miedo de que aparezcan los primeros síntomas. "Estoy sereno. Quiera Dios que no se manifieste nada. El miedo no ayuda. Lo que hay que tener es cuidado, estar alerta y ser responsable", finalizó.

