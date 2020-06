Ginés González García: "Esta pandemia va a dejar un mundo más solidario"

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, consideró hoy que esta "pandemia universal" dejará un mundo "más solidario", pronosticó que en la Argentina "tal vez no habrá acuerdo sobre todo, pero sí con cuatro o cinco cosas importantes" y destacó la "unidad" lograda en el país para luchar contra el coronavirus.



Ginés se refirió también a los cambios que va a generar en el mundo el impacto de esta pandemia. "Creo que hay muchos argentinos que decían 'qué lindo sería vivir en Buenos Aires' que ahora no están pensando en eso. Y además están moviéndose, circulando, muchas cosas que acá no se pueden, no se deben hacer", dijo.



El ministro estimó que "seguramente habrá un movimiento de gente que querrá volver al lugar de donde vino alguna vez. No lo sé. Nadie sabe cómo va a reaccionar la sociedad en la pospandemia, eso también es incertidumbre. Pero creo que va a haber cambios fuertes".

Sobre los cambios, contestó: "Me parece que las relaciones sociales van a cambiar. El tema del distanciamiento, el cuidarse. Todas las (enfermedades) respiratorias han bajado por estos cuidados. La vida social va a ser más valorizada que ahora. El desarrollo que ha tenido la comunicación a distancia, las videoconferencias, llegaron para quedarse".

"Lo dijo el Presidente: cuando empezó esto éramos la oveja negra, por la deuda, y la economía. Ahora somos la oveja blanca, somos un país mirado desde muchos lugares, hasta por (la revista) Time, que elogian el esfuerzo de los argentinos, la conducción del gobierno con todos los estados, en éste, que es en un país federal", indicó.

Y agregó: "Miren lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos. Son países federales, cada uno hace lo que quiere".