Presionado por varios sectores, el Gobierno decide el futuro de LATAM

Tras el anuncio de que cerrará su filial local y suspenderá los vuelos de cabotaje en Argentina, el futuro de LATAM se resolverá en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el ministro Claudio Moroni decidirá en estas horas si abre el proceso preventivo de crisis (PPC) para negociar los términos de la salida y las indemnizaciones para los 1.700 empleados que se quedarían sin trabajo.

La Casa Rosada sigue de cerca lo que resuelva Moroni. El camino elegido por LATAM podría convertirse, si el ministerio le abre el PPC, en el camino que seguirán muchas empresas afectadas por la pandemia.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunió el viernes con el CEO de LATAM, quien le confirmó que la decisión de dejar el país ya estaba tomada y que no dependía de las autoridades locales. La única manera de que se revea la decisión es si intervienen los propios presidentes de Argentina y Chile para llegar a algún acuerdo bilateral.

#AtenciónPasajeros: LATAM Airlines Argentina cesa operaciones en el país. LATAM Airlines Group y sus otras filiales seguirán operando las rutas internacionales a EE.UU., Brasil, Chile y Perú para conectar a Argentina con el mundo. Más información en: https://t.co/27kjNrFfRJ — LATAM Argentina (@LATAM_ARG) June 17, 2020

Los gremios también serán importantes a la hora de resolver el tema. Defenderán con uñas y dientes la doble indemnización y la prohibición de despedir empleados, vigente al menos hasta fines de julio. El problema radica en que se trata de una empresa que cierra y que por ahora no ha buscado esquivar los pagos correspondientes.

Cabe aclarar que LATAM tiene sindicatos de empresa, pero estos no tienen personería gremial. Los históricos gremios aeronáuticos que son mayoritarios en Aerolíneas Argentinas son poco representativos en su principal competidora. "Los trabajadores de Lan Argentina tenemos una férrea voluntad de que la empresa continúe operando en la Argentina", reza un comunicado de Ustara, el gremio de la compañía, y destacan que "no es sano que no haya competencia en el mercado".