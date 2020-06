La abogada de CFK: "Si no funciona la alternativa, vamos con la exporpiación"

Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Cristina Fernández de Kirchner, indicó que la expropiación de Vicentin sigue latente y que si no funciona el plan de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, van a ir a fondo.

“Si no funciona la alternativa de Perotti, vamos a ir por la expropiación de la cerealera", manifestó Peñafort en una entrevista con FM Rock and Pop. Y agregó: "No sabemos si la vía Perotti va a funcionar. Lo importante es rescatar a la empresa. Hay muchos pequeños productores preocupados. No hay que convertir a Vicentin en un correo Argentino dos".

La abogada de Cristina comentó que Alberto Fernández se apuró al hablar de expropiación desde muy temprano. “No creo que haya habido un error. Sí hubo un poco de ingenuidad política en ir para adelante con medidas sin tener en cuenta las cosas que pueden pasar", dijo.

Siguiendo con la polémica, Peñafort criticó a la oposición y la acusó de “encontrar una manera de reeditar lo de la 125”.