Fernández reconoció que violó el "distanciamiento social" en Formosa

Alberto Fernández reconoció este martes que “debería haber sido más cuidadoso” en su visita a Formosa, luego de que se viralizaran imágenes junto al gobernador Gildo Insfrán en las que ambos aparecen sin barbijo. Muy cerca uno del otro, se abrazan y se dan un beso.

El presidente tuvo que reconocer errores en cuanto a la prevención del coronavirus y el ejemplo a la ciudadanía en esa visita a Formosa. Pero también aclaró que sólo se saca el barbijo “para hablar públicamente” y dijo que su equipo siempre lo está rociando con alcohol en esas actividades.

Alberto Fernández calificó a Insfrán como “uno de los mejores políticos” de una provincia con más del 80% de las familias con distintos grados de informalidad y vulnerabilidad social. Acá sin barbijos y abrazándose. Vos mientras tanto quédate en casa pic.twitter.com/eCUaghhyOE — mavica (@mavica7) May 29, 2020

“Muchas veces cuando me piden una foto me bajo el barbijo, me suena muy antipático no hacerlo”, expresó por radio Metro, y agregó en broma: “Si yo le pidiera una foto a Bob Dylan no me gustaría que salga con la mitad de la cara tapada”.

Por otro lado expresó: “Si Alberto se equivoca, eso no desestima nada. Si Alberto se bajó el barbijo, está mal. Y si se sacó una selfie, no hay que seguir el ejemplo de Alberto”, argumentó.

Al igual que viene haciendo en sus frecuentes apariciones, Fernández defendió la cuarentena y destacó que la mayor parte del país “está evolucionando bien”.