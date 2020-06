Un tuitero expuso a Alberto Fernández como "machista" de una manera insólita

El cruce que el presidente Alberto Fernández mantuvo el lunes con la periodista Cristina Pérez sacó a relucir críticas para los dos. Si bien a la periodista se la acusaba de querer introducir sus opiniones en las preguntas que le hizo al mandatario durante una entrevista, opositores le criticaron a Alberto algunas actitudes que podían interpretarse como "machistas".

Específicamente, se refirieron al momento en el que el Presidente mandó a la periodista a leer la Constitución, algo comúnmente conocido como mansplaining, es decir, cuando un hombre supone que una mujer no conoce un tema y comienza a explicarle detalladamente sin que haya existido un pedido para esa explicación.

Los usuarios de Twitter no dejaron pasar la oportunidad para chicanearse ferozmente, y duante todo el día de ayer cruzaron ataques defendiendo o atacando a los del otro bando. Los opositores mostraban sorpresa por la virulencia con la que Fernández le había respondido a Pérez, y todavía más por la defensa que referentes feministas hacían del mandatario.

Pero un usuario de esta red social consiguió demostrar que las actitudes de Alberto no caen bien, con un sencillo experimento: le respondió a una referente feminista con un mensaje escrito hace algún tiempo por el presidente, y recibió duras críticas.

Nena, no es algo que nos inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar https://t.co/vk7RoAmFXS — Agustín (@1dolar1peso) June 18, 2020

Todo comenzó cuando un tuitero identificado como Agustín le respondió un mensaje a la abogada Natalia Volosin. "Los periodistas que me dan clases de derecho en Twitter siempre, and I mean SIEMPRE, son varones", escribió la letrada. La respuesta fue feroz: "Nena, no es algo que nos inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar".

Volosin inmediatamente criticó esta actitud ante sus 24 mil seguidores, sin saber que la frase era del propio Alberto Fernández, que la había escrito durante un enfrentamiento en esa misma red social algún tiempo atrás.

QUE APOSTAMOS QUE VOLOSIN NO EMITE NUNCA MÁS SONIDO SOBRE ESTE TEMA Y SE HACE LA BOLUDA ANTES DE ADMITIR QUE SU PRESIDENTE ES UN MACHISTA https://t.co/aGfgANmSyM — Agustín (@1dolar1peso) June 19, 2020

Los cruces de Fernández con otros usuarios en Twitter eran moneda corriente, y el actual presidente no perdía oportunidad para sacar a relucir algunos insultos extremadamente ingeniosos e hirientes, y sus víctimas en más de una oportunidad fueron mujeres.