Sindicalista K pidió que el Gobierno se quede con los aviones de LATAM

Este miércoles, la aerolínea chilena LATAM anunció que dejará de operar en el país y que sólo mantendrá sus rutas internacionales, dejando sin trabajo a más de 1700 empleados de la filial argentina.

Tras el anuncio de la aerolínea, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, pidió al Gobierno que no le permite a la empresa chilena "llevarse los aviones".

El sindicalista K sostuvo que "la aviación es estratégica", pero diferenció el caso de LATAM con el de Vicentin y descartó que sea viable un proyecto de expropiación. El sindicalista anticipó que "está redactando una nota para que no se le permita llevarse los aviones por la protección laboral que eso presupone".

"En base a lo que haga el Gobierno nos vamos a posicionar. Necesitamos que se defienda el trabajo argentino y contener a estos trabajadores. Está claro que hay un escenario de pandemia, pero vamos a pedir reuniones con los funcionarios para buscar una alternativa para proteger a los trabajadores de esta y otras compañías", explicó Biró.

#AtenciónPasajeros: LATAM Airlines Argentina cesa operaciones en el país. LATAM Airlines Group y sus otras filiales seguirán operando las rutas internacionales a EE.UU., Brasil, Chile y Perú para conectar a Argentina con el mundo. Más información en: https://t.co/27kjNrFfRJ — LATAM Argentina (@LATAM_ARG) June 17, 2020

Además, denunció en el programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos) que LATAM ganó 430 millones de dólares en los últimos dos años. "Lo dice su balance. Ahora se va a ver qué tan fuerte es el Gobierno, porque ellos dejan tirados a 1.700 trabajadores pero quieren seguir sacando pasajeros al exterior", amenazó el sindicalista K.

Con respecto al conflicto sindical que mantuvieron con la aerolínea chilena, Biró contó que "lo primero que hicieron fue amenazar. Después, pasaron a una situación conflictiva: liquidaron el 50% de los salarios, lo que denunciamos en el Ministerio. Es natural que lo quieran hacer, no es natural que violen la ley".

"Se va a ver qué tan fuerte es el Gobierno. Claramente es un procedimiento para tratar de conseguir beneficios, como se han acostumbrado con el gobierno anterior, donde se les hizo innecesario tener una filial local. Se le dio la posibilidad de hacer negocios y llevar los dólares hacia afuera. Si tenés una filial argentina, los dólares quedan acá y hay empleos genuinos", consideró Biró.

Biró aseguró que "lo que recibe Alberto Fernández de Lan es una extorsión". "Necesitamos poner a la Argentina de pie y la aviación es estratégica, necesitamos empresarios que inviertan y dejen la estructura en el país. Cuando se le permite a un holding internacional que saque pasajeros argentinos de otras filiales, corrés el riesgo de que cierre la filial y te tire los laburantes por la cabeza, total siguen sacando pasajeros con Latam Chile, Perú y Brasil del país", agregó el sindicalista.

A diferencia de lo que ocurrió con Vicentin, Biró dijo que la "expropiación no es una posibilidad" en el caso de Latam. "No tenía ningún problema financiero la sociedad anónima", indicó, aunque pidió que el Gobierno no permita a la empresa "llevarse los aviones".