Salgado quedó cerca de volver a prisión por un fallo de la Corte

La situación del exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, es delicada. Su defensa reconoce que el fallo de la Suprema Corte de Justicia que rechaza el pedido de casación puede derivar en que en el corto plazo se pida la detención del condenado. Sobre su espalda pesa una condena a cinco años de prisión efectiva que recién deberá cumplir cuando el fallo quede firme. La preocupación de sus defensores es que eso está cerca de suceder pero antes agotarán todas las instancias posibles.

La semana pasada la Suprema Corte ratificó la sentencia de la Segunda Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial que condena a Salgado a cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Ante esta situación, la defensa del exintendente adelantó que presentarán un recurso extraordinario federal para llevar el reclamo a la Corte Suprema de la Nación.

Si bien Salgado ya fue condenado en los Tribunales de San Martín y la Corte rechazó el recurso de casación, no irá detenido hasta que se resuelva si le dan la posibilidad de llevar su caso ante el máximo tribunal del país. El abogado de Salgado Carlos Moyano explicó que tienen hasta 10 días hábiles para presentar el recurso extraordinario federal y una vez hecha la presentación deberán esperar hasta que la Corte local resuelva si le da lugar al pedido.

Incluso si no se otorga el recurso, insistirán para llevar el caso al la corte Nacional por vía de queja. Pero en ese caso ya podría exigirse que le hagan efectiva la condena, hasta que la Justicia Nacional se expida al respecto. "Si lo rechazan iremos por queja. En ese caso hay posibilidades que dispongan la detención. Hay quienes sostienen que la queja no suspende la ejecución de la pena pero pediremos que no quede detenido", remarcó el abogado defensor.

Además, aclaró que será el juzgado de primera instancia el que disponga si otorga la prisión, detención domiciliaria o la libertad hasta que se resuelva la queja ante la Corte Suprema.

Por otro lado, también han presentado una recusación contra el juez José Valerio y una incompatibilidad de las dos juezas que firmaron la sentencia con el propio Valerio. En el caso de Valerio, por haber sido designado durante el gobierno de Alfredo Cornejo cuando el exgobernador se expresó en varias oportunidades a favor de la condena de Salgado.

Pero principalmente contra las juezas Marina Isuani y Alejandra Orbelli, ambas juezas civiles que han tenido que resolver sobre una cuestión penal. "Es por una ley de 1947 que va contra lo que se estableció en la reforma Constitucional. Deberían haber compuesto la cámara con camaristas penales por el derecho a ser juzgados por un juez competente. Porque las camaristas civiles no son competentes", manifestó Moyano. "La ley lo dice pero es anterior a la reforma constitucional del 1994, por eso pedimos la inconstitucionalidad de esa ley", destacó.

Sin embargo, a pesar de los planteos si la Suprema Corte no le da lugar al recurso extraordinario federal y la defensa intenta llegar a la Corte nacional por queja, se abre la posibilidad de que Salgado vuelva a prisión.

El exintendente estuvo tras las rejas de forma preventiva antes de la sentencia pero obtuvo su libertad en el año 2016. Si bien luego fue condenado, la ley lo ampara a seguir en libertad hasta que quede firme esa condena. En concreto fue encontrado culpable de irregularidades en el manejo del dinero de la playa de estacionamiento del predio de La Salada, malversación de fondos públicos que debían destinarse a una planta de destete de ganado, y administración fraudulenta por presentar facturas truchas de provisión de combustible.