Nicolás Kreplak: “Yo compro una cuarentena hasta el 15 de septiembre”

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, proyectó una cuarentena por tres meses más para el Área Metropolitana. Los casos siguen aumentando considerablemente en el AMBA y es por eso que el especialista advierte sobre un colapso en el sistema hospitalario.

Hay muchas estimaciones que indican que con el actual sistema de contagios los lugares disponibles de terapia intensiva dentro de un mes podrían colapsar. Alargando la cuarentena, se espera que esto no ocurra o que haya avances sobre una posible vacuna.

En diálogo con Luis Novaresio, Kreplak comenzó explicando: “Todo tiempo que ganemos son vidas y pensemos que en algún momento va a haber una solución científica para esto; nunca hubo tanta ciencia investigando algo”.

Sobre la pregunta de que si se imagina una cuarentena hasta noviembre, dijo: "Yo me imagino que vamos a hacer lo posible para adaptarnos a esto y no cambiarlo por vidas. Yo pienso en mucho antes, pero iremos viendo. Si logramos una buena estrategia que nos dé tres meses más de sistema sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no?".

"¿La hipótesis es 15 de septiembre?", le consultó el periodista. Y el respondió: "Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro".