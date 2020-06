Sergio Berni, duro contra Sabina Frederic: "Hay una clara voluntad de no asistirnos"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró que no tiene diálogo con la ministra de Seguridad de la Nación desde marzo. "No tenemos apoyo de Frederic en materia de seguridad. No estoy enojado, estoy resignado", se lamentó.