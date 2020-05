Alberto: qué dijo de la deuda y por qué "retó" al FMI siendo candidato

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy que la propuesta argentina de canje de su deuda a los acreedores privados "guarda en un 100 por ciento el criterio de sostenibilidad que el FMI ha propuesto".



"Me está esperando Martín para desayunar. Esto es una negociación con personajes singulares. Vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, quiénes presentaron contraoferta. Yo espero que entiendan, tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto. Esta vez tenemos una suerte de aval del FMI. Nuestra propuesta guarda en un 100% el criterio de sostenibilidad que el FMI ha propuesto", dijo Fernández esta mañana en declaraciones al programa “Cheque en Blanco”, que conduce Alfredo Zaiat por FM Futurock.

“Nadie quiere caer en default. Tanto, que hacemos una oferta para no caer. Con nuestra oferta, los acreedores no pierden. Solamente ganan menos”, afirmó el presidente. Asimismo, contó que “la primera vez que reuní con el Fondo, siendo candidato, les dije ‘ustedes van a tener que rendir cuentas porque incumplieron el estatuto del FMI por prestarle plata a un gobierno que se sabía que no iba a poder pagar. No le presten más plata al gobierno porque ese dinero se lo van a fugar’”.

Dijo, además, que “este mundo que concentra la riqueza en tan pocos y distribuye la pobreza entre millones no sirve para nada. No se trata de hacer un sistema socialista, sino un mundo con más justicia social”.

Y reconoció, respecto a la deuda: “Puede haber contraofertas por la deuda en los próximos días. La negociación sigue. Espero que esta vez los acreedores entiendan y nos acompañen”.

El dolor por las muertes

El presidente, también se refirió a la cuarentena por la pandemia del coronavirus y manifestó: "A mí me duelen horrores las muertes. Yo sufro, la paso mal con cada muerte".

Y defendió las decisiones de su gestión respecto a la pandemia: “Si era verdad que sin cuarentena la economía funcionaba bien, ¿por qué pasan cosas como las de Estados Unidos?. Todo lo que hicimos frente a la pandemia está fundado en la razón. Aplicar la razón salva vidas".

“Nos dimos cuenta de que había 10 millones de argentinos que no recibían nada porque el Estado argentino no los registraba”, expresó en otro pasaje de la entrevista.

Y destacó: “El Banco Central hizo un enorme esfuerzo en este tiempo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente".

Su relación con Cristina

“Con Cristina un día nos dimos cuenta de que nuestro distanciamiento solo había generado que Macri fuera presidente”, manifestó el presidente y destacó que tienen "un muy buen vínculo”.

Remarcó además que “Cristina y yo vamos a buscar los funcionarios en los mismos lugares. Imagínense una palangana de funcionarios donde los vamos a buscar. Vamos a la misma palangana”.

“Cuando nos reunimos con Cristina es para evaluar cómo funciona el gobierno. Cristina tiene mucho para aportar porque tiene ocho años de experiencia como presidenta. Yo llevo cuatro meses”, agregó.

"Las fallas" del sistema financiero

“Toda mi vida he dicho que el sistema financiero argentino le presta plata a quienes les sobra plata. Hay que corregir conductas del sistema bancario”, resaltó durante la entrevista Alberto Fernández.

El ejemplo de las mujeres ante la crisis mundial

Sobre la crisis mundial, el presidente hizo referencia al accionar de las líderes mujeres: “El otro día leí una nota rara sobre cómo habían actuado los líderes ante la pandemia. Y rescataban la actuación de las premieres mujeres. Y me ponía a mí como una rara avis, como un hombre que actúa como una mujer. El liderazgo valioso es el que recupera la solidaridad”.

“El liderazgo no es amarrocar capital. Es tener sentido de protección del otro”, destacó. y sentenció: “Los ricos que nacen tontos son tontos y siguen siendo ricos. No es una cuestión de mérito”.

“Pedí que frente a la pandemia, por cuestiones humanitarias, se terminaran los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela, y no encontré respuesta. Macron me dijo que yo tenía razón”, aclaró.

Finalmente, habló de su estilo como presidente y dijo: “Me cuesta mucho que me digan que por una cuestión política hagamos algo irracional. A mí me gusta la racionalidad, que no es lo mismo que el sentido común. Soy un peronista atípico. No creo en la verticalidad. Creo que la democracia es un hecho colectivo”.

Y cerró, respecto a los artistas: “Siempre le dije a Spinetta que me molestaba el uso que la política hacía de los artistas. El arte es el alimento para el alma, y eso no puede tener propiedad política, más allá de que los artistas tengan ideología”.