Roberto Cachanosky: "Se creó una cultura de resentimiento hacia los que trabajan"

El siempre polémico economista Roberto Cachanosky dialogó este jueves con MDZ Radio, donde hizo referencia a lo que para él sucede en el país respecto de la economía y las personas que producen o trabajan contra las que "viven de subsidios".

En el programa No Tan Millennials, Cachanosky expresó: "Acá hay dos tipos de empresario: el que gana su plata produciendo algo que la gente necesita y los empresarios que tienen subsidios, protecciones. Al que se esfuerza, trabaja y crea puestos de trabajo, lo condenan. Y al que no hace nada lo premian".

En ese sentido, agregó: "Ahí se crea una cuestión, al que tiene algo lo matan y al que se esfuerza y trabaja, lo castigan. El que vive del negocio de los planes sociales lo benefician".

Yendo hacia el panorama económico del país post pandemia de coronavirus, que a ciencia cierta no se sabe cuándo será, Cachanosky auguró: "El único mecanismo de financiamiento que le queda al gobierno es la emisión monetaria. Ya no queda margen para hacer más populismo, pero esta gente es capaz de hacer cualquier cosa".

La entrevista

- Lo voy a citar si me permite: "Este apocalipsis económico que vemos en el mundo es el fiel reflejo de lo que sería la vida de la gente si siguiera las recomendaciones de Francisco y los políticos populistas"

Francisco cuando habla de economía puede decir tantas burradas como puedo decir yo o cualquier otro. Lo del ex cátedra (expresar algo con la autoridad que corresponde a un cargo) es algo que se hizo en el consejo del vaticano primero en 1870, donde como había divisiones internas se dijo que cuando el Papa habla sobre cuestiones de fe lo asiste el espíritu santo así que no se equivoca. De ahí sale la cuestión de donde supuestamente los católicos tenemos que aceptar todo lo que dice el Papa. En un momento condena la sociedad de consumo y dice que la gente consume bienes en exceso. ¿La economía para qué funciona? Para producir bienes de consumo es que funciona, ese es el objetivo. Los bienes de capital y los de insumos están destinados a producir bienes de consumo. Lo que pasa es que para poder aumentar la capacidad de consumo de la gente, abaratar los costos y que haya menos pobreza, se necesitan stock de capital y la producción de insumos. Y él condena el consumo. Entonces yo digo que si la sociedad fuese como el quiere sería esto: un montón de gente desocupada, sin laburo y sumergida en la pobreza.

- Ahora el oficialismo va por el impuesto a los que más tienen, sin ideas para ampliar la matriz productiva, ¿qué pasa que pareciera siempre que en Argentina es los que menos tienen contra los que más tienen?

- En realidad se crea una cultura del resentimiento. Porque no solo un Rocca (Techint) sino que hay otros emprendedores que crean trabajo por iniciativa personal. De las 609.000 empresas que había antes de la pandemia, el 99% son pymes, que generan el 77% del trabajo. Esa es gente que genera riqueza. Hay que diferenciar dos tipos de empresarios: el que genera riqueza o el que gana su plata produciendo algo que la gente necesita, por lo tanto mejora al otro y después están los empresarios prebendarios que piden subsidios, protección, no competir, mercado monopólico, que hacen sus acuerdos con los políticos de turno. Este último lo detesto y para mí no es empresario. Al que se esfuerza, al que trabaja, al que crea puestos de trabajo, nuestra cultura del resentimiento lo condena. Y al que no hace nada, ese es un marginado de la sociedad. Como si el que fuera pobre, lo es porque el otro es rico. Y el otro es rico porque se esforzó trabajando.

- ¿Respecto al Impuesto Patria que opina?

- No me preocupa cuánto van a recaudar. Me preocupa cuánto daño le hacen a la sociedad. Crean la sensación de que al que invierte en Argentina hay que matarlo. Al que crea, al que progresa, al que se esfuerza, al que hace progresar al otro, al que tiene imaginación, al que invierte, a ese lo castigamos. Y al otro, al que vive del negocio de los planes sociales, al político, al ñoqui, lo beneficiamos. Esas son las condiciones que priman en Argentina hoy en día. Tenemos una especie de sociedad de la esclavitud. Los que trabajamos somos los esclavos de los ñoquis de los políticos, de los empleados públicos, de los planes sociales. Y eso es lo que quiere el Papa.

- ¿Como ves el día después de la pandemia? ¿Seremos un país menos o más populista?

- Deberíamos ser menos populistas, porque para hacer populismo hace falta plata y recursos. Chávez pudo hacer populismo porque tenía la renta del petróleo. Pero este es el primer gobierno peronista sin ninguna caja. Perón en 1945 llegó con caja, el oro que había quedado en el Banco Central por las exportaciones de la Segunda Guerra Mundial. En el 72` cuando llega de nuevo Argentina exportaba muchísimo y subió el precio de las comodities, Menem tardó dos años en tener caja y dio vuelta dos años con las privatizaciones. Después vino Duhalde y los Kirchner que ahí lo que hicieron fue no pagar la deuda, licuar los salarios y con viento de cola con el precio de las comodities pudieron hacer caja. Este es el primer gobierno peronista que no tiene stock de capital, ni flujo ni viento de cola. Ademas no tiene acceso al crédito internacional, no tiene recaudación impositiva y el único recurso que le queda es la emisión. No veo más margen para el populismo, pero veremos que pasa.

