No hay datos para respaldar los dichos de la jueza de Quilmes que se refirió a liberados por delitos graves

La jueza de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, Julia Márquez, generó un importante revuelo el último fin de semana al presentar datos sobre presos liberados en las cárceles bonaerenses en medio de la pandemia en diversas entrevistas. “Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual”, advirtió la magistrada.

Las salidas que dieron origen a esta controversia habían sido habilitadas a principios de abril último por el juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, aunque hoy la Suprema Corte de la Provincia suspendió los efectos de ese fallo.

No existe información oficial actualizada a esta semana sobre las libertades otorgadas y los egresos del sistema penitenciario bonaerense. Pero sí se puede hacer una aproximación para contrastar lo dicho por la magistrada. La conclusión: no hay datos que respalden lo que dijo la jueza Márquez y no está claro además si los internos que dejaron las cárceles lo hicieron por el contexto de la pandemia o porque cumplieron sus condenas porque no hay información oficial pública.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) -donde se aloja alrededor de la mitad de los presos de todo el país– dio a conocer datos sobre el primer mes de la cuarentena. Dio detalles de los egresos carcelarios ocurridos entre el 17 de marzo (2 días antes del anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio) y el 17 de abril último. En ese mes, salieron de las prisiones bonaerenses 2.200 presos, pero no todos están en la misma condición: sólo 599 detenidos (27%) habían salido de los penales al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Más de un 70% del total (1.601) salieron de prisión por haber cumplido su condena y tener derecho a la libertad condicional o a la libertad asistida.

En el mismo período de 2019 habían salido de las prisiones bonaerenses 1770 detenidos, según datos del SPB. La diferencia principal radica en que ese año casi todas las salidas obedecieron al cumplimiento de la condena, la libertad condicional o asistida. Sólo 50 personas (3%) salieron en ese mes por acceder al beneficio del arresto domiciliario. Este año, con la pandemia como trasfondo, este porcentaje representó, como se dijo, el 27%.

Respecto al tipo de delito, es más difícil desagregar la información. Pero los datos del SPB de 2020 revelan que del total de personas que egresaron de las cárceles en ese mes (tanto por arresto domiciliario como por haber cumplido la pena), el 1,7% estaban encarcelados por delitos contra la integridad sexual (38) y el 1,9% por homicidios dolosos (42), es decir, los cometidos con intención.

Resta saber qué pasó desde el 17 de abril en adelante, porque la jueza hizo declaraciones al finalizar ese mes, pero hasta ese momento los liberados por delitos graves eran una parte ínfima del total y no está claro si su salida respondía a un arresto domiciliario vinculado a la pandemia o al efectivo cumplimiento de su pena. Chequeado contactó al área de Prensa de la Suprema Corte provincial y de la Procuración bonaerense, desde donde señalaron que la última información disponible es la ya citada y que corresponde al SPB.