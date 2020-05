El mensaje de Kicillof sobre el otorgamiento de prisiones domiciliarias

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", dijo el mandatario en un acto en La Plata, donde anunció un plan de infraestructura que incluye 1350 nuevas plazas en el sistema carcelario.

De esta manera aclaró que no está de acuerdo con las decisiones de magistrados que en el marco de la pandemia han determinado otorgar prisión domiciliaria a internos que han sido condenados por delitos graves.

Su postura coincide con lo expresado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, aunque en tono más moderado que el de su funcionario. Berni sostuvo públicamente que si fuese por él, "no saldría ninguno de los detenidos".

La verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque no sale ninguno”, señaló Berni en una entrevista la semana pasada.