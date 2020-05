Crece la preocupación por la cuarentena de los choferes de camión

Los tres casos positivos de Covid-19 que reveló anoche MDZ pusieron en foco al transporte de carga y, en especial, a la cuarentena de los choferes de los camiones.

El camionero que habría contagiado a sus familiares de Las Heras estuvo en un cumpleaños e hizo al menos dos mudanzas, en Guaymallén y Godoy Cruz, según informó el intendente Daniel Orozco, lo que ha obligado a aislar a un centenar de personas que pudieron haber tenido contacto con él.

Según había informado a MDZ el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, todos los camioneros que se quedan en Mendoza firman una declaración jurada en la que se comprometen a hacer cuarentena durante dos semanas. Salvo aquellos que tienen que salir a los pocos días nuevamente.

En tanto, desde APROCAM (Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza) señalaron que en el caso de los que llegan de afuera del país "es imposible que los choferes realicen 15 días de cuarentena, perjudicaría a la logística de los transportes".

"No se si estaba establecido que hagan cuarentena los camioneros, pero que no la hacen, no la hacen", sentenció por su lado un intendente.

La alerta por el transporte de carga ya estaba instalada a mediados de semana en el Gobierno. Tal como informó este diario, el gobernador Rodolfo Suarez se reunió el jueves con los intendentes de Gran Mendoza y acordaron reforzar los controles para evitar la entrada del virus a bordo de los camiones.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, mencionó en ese encuentro amplio que había "casos en estudio y con síntomas". Al día siguiente se confirmaron los tres casos y estas personas quedaron internadas en el hospital Paroissien.