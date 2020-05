Ley de Piedemonte: podrían cobrar el ingreso a los senderos de Chacras

Esta semana el gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura dos proyectos de ley que regulan el uso del piedemonte mendocino. Uno de ellos contempla la creación de un Área Natural Protegida de 50 mil hectáreas lo cual implica la expropiación de alrededor de 15 mil hectáreas. Entre ellas, aparece el terreno conocido popularmente como los "senderos de Chacras" en los que miles de mendocinos realizan biking y otras actividades. Al respecto, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance afirmó que con esta ley se garantizará el acceso público a esos terrenos pero no descartó que se pueda empezar a cobrar un ticket de ingreso.

"No está contemplado en la ley cobrar por hacer biking. Tenemos áreas protegidas de libre acceso y otras que son con ticket. Todavía no lo hemos evaluado", expresó Mingorance en MDZ Radio. "La buena noticia para los mendocinos es que con estas dos leyes le estamos dando acceso público a todo el piedemonte de manera abierta para todos. Más allá de que se pueda generar un ticket de ingreso o no", subrayó.

En este sentido, el funcionario sostuvo que hoy cerca de 15 mil hectáreas que serán expropiadas pertenecen a entre 40 y 50 personas. Según manifestó, el objetivo de crear un área natural nueva es garantizar el acceso público a esos territorios. "Lo importante es que queremos mantener la calidad ambiental del área y el acceso público a la misma", aseveró.

El proyecto que contempla la creación de esa área natural va desde Luján hasta Las Heras y tiene una extensión de 50 mil hectáreas en total. "A lo que se apunta es a que estas actividades se mantengan y se potencien con las regulaciones de una nueva área natural. Así potenciar a nivel deportivo, recreativo, turístico y cultural. En la zona de piedemonte hay varios puestos históricos y la idea es potenciarlos desde el punto de vista turístico, por ejemplo", adhirió.

Por otro lado, un segundo proyecto de ley eleva de 20 mil hectáreas a 76 mil hectáreas la superficie considerada como piedemonte y fija reglas de ordenamiento territorial para desarrollos inmobiliarios en esa zona. "Al ampliar la ley de piedemonte, todos los proyectos para esa área deberán pasar por una comisión especial. "Se genera un área mínima de expansión urbana con instrumentos a tener en cuenta a la hora de hacer desarrollos sobre la Ruta 82 y la Ruta Panamericana", manifestó Mingorance.

Incluso, recordó que en las últimas décadas hubo un crecimiento urbano descontrolado en el piedemonte de Las Heras y Luján donde se hicieron barrios de forma desordenada y ahora esas inversiones deberán adaptarse a la ley.

Por último, Mingorance también se refirió a la situación de los circuitos de enduro que están ubicados en el piedemonte y dijo que el martes mantuvo una reunión con siete referentes del sector. "Es cierto que el deporte del enduro nació entre el dique Papagayos y el Frías y por eso venían a expresar sus inquietudes. Estamos trabajando en una actividad conjunta para ver cómo se genera el mix de actividades para que una no impacte negativamente sobre la otra y menos en el medio ambiente", destacó.

