El kirchnerismo abrió una vía para investigar el endeudamiento de Macri

La comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa Argentina dio un paso hoy en su intento de investigar el proceso de endeudamiento durante los cuatro años de gestión macrista, mediante la aprobación de un pedido de informes.

Durante la reunión, realizada por videoconferencia, se aprobó un pedido del senador kirchnerista Oscar Parrilli. La iniciativa, que sumó aportes de algunos de sus compañeros de bloque como la santafesina María de los Angeles Sacnún, apunta a conocer quiénes fueron “los tomadores de deuda” y quiénes “se beneficiaron con la fuga de capitales” durante el gobierno anterior.

La propuesta fue rechazada por los representantes de Juntos por el Cambio, que hizo un intento fallido por ampliar la pesquisa hasta el mismo inicio del gobierno de Néstor Kirchner, los canjes de deuda de 2005, el pago de deudas con el Club de París y las operaciones con el dólar futuro en 2015.

También fue denegada una convocatoria al ministro de Economía Martín Guzmán para que explique la estrategia del Gobierno en la renegocación de la deuda.

Hoy en la Comisión Bicameral de seguimiento de la Deuda Externa planteé la importancia de que, como la fuga es casi una regularidad de la historia argentina, no podemos centrarnos solo en los últimos 4 años. Debería extenderse la investigación hacia atrás. pic.twitter.com/qVPeBVbvaW — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 26, 2020

El proyecto aprobado implica solicitar información al Banco Central de la República Argentina, a la Unidad de Información Financiera y a la cartera de Economía para conocer, entre otros puntos, el contenido del memorándum de entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y si hubo, durante los años investigados, algún “registro de operaciones sospechosas” en el manejo financiero.

En la sesión hubo fuertes cruces. El diputado macrista Luciano Laspina exclamó: “¡Quieren hacer política con esto, esa es la verdad! Usted está siendo funcional a eso porque es el presidente del oficialismo en una comisión bicameral que debería estar en manos de la oposición, para poder estar controlando lo que ahora está haciendo el Gobierno, que está haciendo un descalabro con la negociación de la deuda".

#Senado uD83DuDCBB "Nuestra intención es identificar quienes han sido los responsables de la fenomenal fuga de capital de los últimos tres años" Oscar Parrilli en la Comisión Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.https://t.co/ACW2qoIY05 — Oscar Parrilli (@Oscar_Parrilli) May 26, 2020

"No soy boludo, a mí no me quiera llevar por delante”, le reclamó también Laspina al presidente de la bancada oficialista, José Mayans, lo cual generó su reacción: "El gobierno de Macri dejó al país en la miseria y la pobreza, dejó en ruinas la economía", respondió Mayans.

Afirmó Mayans, además, que hay “una diferencia abismal” entre las políticas públicas neoliberales y las de los gobiernos peronistas como el de Alberto Fernández. “Nuestras políticas siempre tendieron al desendeudamiento de la República Argentina”, reseñó.

También recordó que la Argentina perdió 200 mil millones de dólares entre 2015 y 2019.

"El origen de la deuda es el déficit, es la deuda con el PAMI, con Venezuela; es anclar el tipo de cambio para que no haya inflación pero después viene una devaluación", afirmó por su lado el senador oficialista Martín Lousteau.