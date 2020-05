Mendoza está preparada para un "brote moderado" de Covid-19

Por ahora en Mendoza hay una situación controlada respecto a la pandemia, porque no hubo exposición grande al virus al haber cerrado la frontera y los límites provinciales. Por eso no hay circulación del virus. Sin embargo los especialistas creen que esa situación no es eterna porque en algún momento habrá que abrir esos límites o puede haber algún brote generado por algún contagio no controlado por el ingreso de mercaderías o transportistas.

El director de Epidemiología de la Provincia, Rubén Cerchiai, aseguró que en Mendoza está recién en los inicios del problema porque no hay circulación del virus debido al bloqueo del intercambio de personas. En ese sentido, dijo que una contra es que el posible pico de la enfermedad ocurrirá en invierno y coincidirá con la aparición del resto de las enfermedades respiratorias. "El virus va a llegar. Por supuesto, es así. Cuando se trata de un virus pandémico va a llegar a todos lados. Ha llegado de forma controlada hasta ahora. El tema es que no se nos produzca un brote que sature a nivel sanitario y en todos los aspectos. Tenemos una desventaja. El pico nos va a tomar en invierno, diferente de lo que ocurrió en Europa", dijo el especialista.

En cuanto a la preparación, Cerchiai explicó que Mendoza se ha equipado y la provincia está preparada para enfrentar un brote "moderado" de coronavirus. Es decir, un aumento fuerte de los casos, de hasta 300 por día, pero con algún control. "Hay más de 100 camas de terapia que para las necesidades básica sobran. Estamos bien para la situación actual y para un brote moderado. Esto es entre 300 o 400 casos diarios. Porque solo un 5% requiere terapia intensiva. Pero esto no se trata solo de camas, sino del recurso humano de toda la cadena del sistema sanitario", explicó.

Los riesgos

Los posible orígenes de un brote tienen que ver con el intercambio de personas. Primero, el transporte de carga que sigue circulando. Y luego la posibilidad de que se abran los límites provinciales. "Estamos en una situación inicial y hay que ver cómo seguimos. El problema no pasó. Tenemos que estar preparados para que tengamos mayor cantidad de casos en el futuro. Tampoco podemos estar en una forma indefinida aislados del resto del país. Por otro lado hay un tránsito diario de más de 1500 camiones que tienen que circular. Va a haber en algún momento que habrá que abrir y eso va a generar más contagios", explicó el especialista.

El aislamiento social ha generado también una fuerte baja de otras enfermedades. Entre ellas, la gripe y patologías respiratorias. La baja fue del 55% respecto al año pasado. Con la flexibilización de la cuarentena se espera que haya más contagio de esas enfermedades y la intención es que no haya una "suma" incontrolable de esos casos con los de coronavirus.

Escuchá la entrevista completa a Rubén Cerchiai