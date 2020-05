Alberto: "La cuarentena va a durar lo que tenga que durar"

Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el domingo 7 de junio y dejó algunas frases sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena", argumentó ante una consulta en conferencia de prensa.

"Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente", expresó el mandatario en rueda de prensa en Olivos

Además, agregó que no tiene una fecha límite para la cuarentena y explicó lo siguiente: "La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran. Lo demás son debates estériles".

Sobre la vuelta de las clases presenciales, manifestó: "El tema es muy complejo. Con eso no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie. Vayamos despacio".