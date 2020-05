Cristina sobre la pelea entre Caserio y Lousteau: "Pensé que iba a volar un micrófono"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió hoy a la dura pelea entre los senadores Carlos Caserio (Frente de Todos) y Martín Lousteau (UCR).

Ambos legisladores discutieron fuerte este martes durante el tratamiento en comisión de la ley de exenciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores esenciales.

En plenario de comisiones, preparamos otro instrumento para ayudar en la emergencia.



Trabajamos en la ley que exime de impuesto de las ganancias a las horas extras del personal afectado a la lucha del COVID y garantiza una pensión familiar en el desafortunado caso de su deceso. pic.twitter.com/swOqHwwVtR — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) May 19, 2020

“Quiero decirles a todos los senadores y senadoras que pude ver el intercambio que hubo en la comisión de Presupuesto y Hacienda entre el señor senador por la Capital Federal Martín Lousteau y el presidente de la Comisión de Presupuesto, senador Carlos Caserio”, señaló la vicepresidenta a minutos de iniciarse la sesión.

Y continuó: “La verdad que me agradó mucho porque me di cuenta que podemos reproducir una sesión normal también virtualmente; con lo cual, mi principal duda acerca de si era posible reproducir virtualmente la discusión, el debate típico de las sesiones, en donde no todos estamos de acuerdo con las cosas que se están tratando, quedó saldada”.

“Por algún momento pensé que iba a volar un micrófono, pero no, se hizo todo muy normal y creo que fue una prueba que hemos pasado airosamente”, completó CFK.