Fuego cruzado en la Corte por designaciones irregulares de equiparados

El avispero en la Suprema Corte está revuelto. La decisión de Rodolfo Suarez de terminar con los funcionarios equiparados a magistrados sólo sirvió como combustible en una hoguera que ya estaba ardiendo. En el mes de diciembre el juez Mario Adaro se indignó porque le sacaron el beneficio a una empleada y en su lugar nombraron como equiparado a otro relator. Adaro denunció que hubo vicios groseros en la maniobra y le pidió al presidente de la Corte que "investigue las responsabilidades correspondientes e inicie sumario si correspondiera".

En concreto, en el mes de octubre del año pasado se determinó dar por finalizada la equiparación a magistrada de Sandra Paula Canese. En su lugar, se designó como secretario relator equiparado a magistrado a otro empleado: Matías Nahuel Martínez. La decisión lleva la firma del presidente de la Corte Jorge Nanclares, el juez Dalmiro Garay y la secretaria privada de la Corte Elizabeth Carbajal.

Ese hecho particular desencadenó la furia del juez Mario Adaro y dio origen a una dura interna. Un documento al que tuvo acceso MDZ revela la pelea que existe en la propia Corte respecto a la discrecionalidad para nombrar funcionarios como equiparados a magistrados.

La figura de "equiparado a magistrado" ha servido para que empleados cobren como si fuesen jueces pero sin tener las mismas responsabilidades que si lo fuesen. En el mes de marzo, el gobernador expresó su malestar al enterarse que Carbajal, la secretaria privada de Jorge Nanclares, cobra 406 mil pesos por mes y envió un proyecto de ley para ponerle fin a esa inequidad.

Pero los chispazos en la Corte ya existían. Un pedido de informes presentado por el diputado nacional José Luis Ramón expuso las rencillas que existen entre los miembros del máximo tribunal y las denuncias cruzadas por la facilidad con la que se beneficia -a dedo- a empleados para que cobren como si fuesen jueces. Sin buscarlo, Ramón destapó una olla que está en ebullición desde el año pasado pero que se cocina a fuego lento en las entrañas de la Justicia.

Ramón ha pedido informes sobre designaciones del Poder Judicial.

El 4 de diciembre el juez Mario Adaro expresó su rechazo a esa resolución y aseguró que la equiparación de Matías Nahuel Martínez es irregular ya que Canese estaba designada de forma interina hasta que el cargo se cubriera por concurso. En este sentido,Adaro se quejó de que Martínez no rindió concurso y la decisión de nombrarlo fue tomada aprovechando que él estaba de licencia, por lo que no ocultó su malestar. El juez no solo denunció vicios en la designación de Martínez por la falta de concurso, sino que pidió que se investigue y determine si caben consecuencias para los responsables.

Específicamente pidió determinar las responsabilidades correspondientes y que se "inicie sumario si correspondiera, en tanto, se advierte una situación irregular de modificación de situaciones de revista y disposición de cargos sin concurso previo, incumpliendo lo dispuesto por las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes".

Pero además al mismo tiempo, Adaro le solicitó al presidente Jorge Nanclares que informe sobre todos los designados de forma interina que existen en la Justicia y detalle cuántas personas se encuentran con concursos aprobados.Incluso llegó a pedir un detalle de los cargos que se encuentran vacantes.

El pedido de información de Adaro entró en la oficina de Nanclares en el mes de diciembre, pero no tuvo respuesta alguna. Esto motivó que en el mes de marzo el juez volviera a insistir enviando un nuevo exhorto para que le suministren la información solicitada. Según pudo averiguar MDZ, tampoco fue contestado.