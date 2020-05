Pedirán prórroga para el DNU que prohíbe los despidos

El secretario general del sindicato de la Alimentación y miembro de la CGT, Rodolfo Daer, aseguró hoy que la central obrera pedirá al Gobierno nacional la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe despidos por 60 días. Daer, al hablar con FM La Patriada, indicó que “se va a pedir la prórroga del decreto que suspende despidos, que es un instrumento que está funcionando bien”.



Se trata del decreto 329/2020, dictado por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, que prohíbe despidos por 60 días, plazo que vence a fines de mayo.



Mañana, una "mesa ampliada" de la CGT deliberará en la sede principal de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) sobre una variada agenda de temas, como el desempleo, la creciente ola de conflictos salariales y la realidad de las obras sociales, pero también analizarán la futura integración de la conducción de la central obrera.



Al analizar la situación económica y su impacto en el mundo del empleo, Daer evaluó que "el desplome de la economía es fenomenal, no se si será parecido al 2002 o superior, no sabemos cuándo termina esto”.



El sindicalista agregó que "el Poder Ejecutivo proyecta una caída del Producto Bruto Interno (PBI) en el orden del 6,6%, pero no sabemos cuándo termina esto, ya que hay noticias de rebrotes de la pandemia en todo el mundo”.



Sobre el rol del Gobierno y las medidas que adoptó en el marco de la pandemia, el sindicalista opinó: "Menos mal que tenemos un Poder Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández; imaginémonos lo que hubiera sido esta crisis con Macri y los CEOs”.



“El Gobierno viene desarrollando políticas muy activas y gracias a esas políticas se está manteniendo el aparato productivo”, apuntó el referente sindical.



Asimismo, Daer indicó que “en estos momentos tenemos varias fábricas o establecimientos pequeños y medianos con suspensiones, donde los trabajadores cobran el 75% del salario bruto, lo que significa un 85% del salario de bolsillo”.