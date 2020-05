Se intensifica el debate entre estatales y empleados privados

Un proyecto de ley ha encendido el debate sobre las diferencias que existen entre los trabajadores del sector privado y los empleados estatales, incluyendo a funcionarios. La diputada provincial Josefina Canale defendió la iniciativa que apunta a implementar un aporte obligatorio gradual por parte de todos los trabajadores del Estado, mientras que el secretario General de la CTA de los Trabajadores Mendoza, Gustavo Correa, salió a cuestionarlo. Ambos protagonizaron un cruce verbal en MDZ Radio y plasmaron sus argumentos.

En el programa Sonría, lo estamos filmando, la legisladora provincial aseguró que hay que tener en cuenta que se funden empresas y hay trabajadores que se están quedando sin trabajo por lo que la provincia tiene que hacer uso de las pocas herramientas con las que cuenta para asistirlos. En este sentido, remarcó la desigualdad que existe respecto a los empleados estatales, que tienen la tranquilidad de saber que su empleador no puede quebrar.

"Estamos viendo un sector de la sociedad que tiene garantizado su ingreso porque el empleador no quiebra, que es el Estado. Por eso proponemos que se haga un descuento progresivo que va de un 0,5% para sueldos bajos hasta 20% para los sueldos más elevados. Sería por 3 meses y luego se discutirá en paritarias", explicó Canale. "Este fondo se podría usar para dar ayudas a pymes, para las cuales puede significar la diferencia entre quebrar y no quebrar", agregó.

"Es una transferencia simbólica del sector público al sector privado, entendiendo que los públicos tenemos la ventaja de que el Estado no quiebra", adhirió.

Al respecto, el secretario General de la CTA de los Trabajadores salió al cruce rápidamente y afirmó que los trabajadores estatales no deben ser la variable de ajuste. "Hay sectores que han concentrado riquezas que se podrían repartir. Que los bancos aporten el doble de ingresos brutos, por ejemplo", manifestó en alusión a otro proyecto que se presentó la semana pasada y apunta justamente a eso.

Canale, le contestó que su iniciativa no es la solución al problema pero reiteró la desigualdad que existe entre estatales y trabajadores del sector privado. "A nivel nacional el Gobierno de la nación homologa acuerdos de gremios para la quita de sueldo para los empleados del sector privado. A mi no me hace feliz mi proyecto, porque es un tema serio y preocupante donde no hay ganadores y perdedores, porque somos todos perdedores. Son descuentos que aunque en algunos casos sean de 100 pesos van a costar, pero peor la pasa alguien que ganaba 20 mil pesos y se quedó sin trabajo. Está en riesgo todo el sistema productivo de la provincia y el país. No estamos hablando de ahorro para comprar un helicóptero", respondió.

Correa salió rápidamente al cruce y volvió a apuntar contra otros sectores a los que se les podría pedir un esfuerzo económico. "Podríamos empezar pidiendo que aporten los que más ganan. Los bancos, las plataformas virtuales, empezar por otro lado y no de abajo para arriba. Bodegas que han exportado y se llevan el recurso de la provincia de Mendoza afuera. Creo que tiene un encono personal con los trabajadores públicos", aseveró.

"No podemos pedirle a un celador de una escuela que haga un aporte. Eso es lo que le pido. Pensemos juntos dónde podemos pensar que el Estado se haga fuerte pero no empecemos por los trabajadores", sentenció Correa.

"Es cierto que para alguien que gana 20 mil pesos cuesta un esfuerzo aunque sea de 100 pesos, pero todos tenemos cerca a alguien que ganaba 20 mil pesos en el sector privado y hoy dejó de percibirlos. La ventaja que tiene ese celador de escuelas es que sabe que va a cobrar y es la ventaja que tenemos todos los trabajadores públicos. No tenemos la incertidumbre de los empleados privados", remarcó Canale para justificar su proyecto de ley.

Por último, Correa salió a defender al trabajador estatal y dijo que gracias a los empleados públicos hoy se garantiza la Salud, Educación y la Seguridad. Incluso agregó que al quitarle recursos a los empleados del Estado, se perjudica al sector privado.

"Los trabajadores públicos somos parte de la rueda. No llevamos el dinero a Panamá. Consumimos en la misma provincia y somos parte del circuito económico", finalizó.

Escuchá la entrevista completa.