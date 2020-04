No hubo acuerdo en Diputados y cada legislador donará lo que quiera

No hubo acuerdo entre la oposición y el oficialismo sobre el recorte de sueldos y se determinó que cada uno done lo que le parezca para ayudar a combatir el coronavirus. Las declaraciones de Alberto Fernández, catalogando de "acto demagógico" al recorte de sueldos en este momento, hizo que varios legisladores no quieran donar el 40% de su sueldo como se había hablado en un primer comienzo.

Igualmente, Sergio Massa indicó que recortará $ 40 millones de gastos de la Cámara durante cinco meses. Ese dinero será enviado al área de salud de las distintas provincias. En un comienzo, el ex intendente de Tigre había propuesto que todos los Diputados destinaran casi la mitad de su sueldo para enfrentar la pandemia.

Juntos por el Cambio había propuesto que el recorte tenía que ser para todos los cargos jerárquicos, ya que solo para Diputados era injusto. Desde este partido, anunciaron que juntos a los Senadores van a emitir un comunicado informando las donaciones.

Ante la pandemia del #Coronavirus tenemos que ser más solidarios que nunca, ayudarnos entre todos para que los argentinos y los fueguinos suframos lo menos posible. #TierraDelFuego — Federico Frigerio (@fedefrigerio) April 7, 2020

Federico Frigerio, Diputado Nacional de JxC, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Ante la negativa de Alberto Fernández para que los funcionarios de los tres poderes nos recortemos el sueldo un 30%, en reunión de bloque de ProArgentina resolvimos hacerlo directamente desde nuestras cuentas para ayudar a las instituciones provinciales que más lo necesitan".