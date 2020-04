Empresario afirma que vende fideos a $28 y que no lo dejaron participar en la licitación

Tras la polémica por la compra con sobreprecios de comida para repartir en comedores que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un empresario aseguró que no lo dejaron participar de la licitación a pesar de que vende el paquete de fideos a $28, 56 pesos por debajo de lo que pagó el Gobierno.

Se trata de Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y fabricante de los productos Marolio. "Vendemos el paquete de medio kilo de fideos a $30. A un almacenero que compra por cantidad, a $28. Cuando me desayuné con lo de la licitación me agarró mucha indignación. A Daniel Arroyo lo conozco y no tengo dudas de que es una persona de bien. Pero alguien en Desarrollo Social hizo mucho daño", aseguró Fera en El Destape radio.

Fera agregó que en la licitación "se prohibió" su marca de fideos. "En diciembre yo le vendí al Estado a $24 porque me llamó Arroyo y me pidió si le podía mandar mercadería. Nosotros no licitamos, pero hicimos una excepción y entregamos la mercadería a ese precio. Ahora alguien, que seguro no es Arroyo, limitó mi marca en la nueva licitación. Hay que buscar al culpable y detenerlo porque hace quedar mal a Arroyo, al Presidente y a todo el peronismo", indicó el empresario.

"Si hay grupos económicos que están acostumbrados a hacer eso, que el Estado les compre directamente a las empresas. Con el Gobierno anterior licité tres veces, gané las tres y me costó un huevo cobrar. La mafia no viene de hoy, viene de hace años. No permiten licitar a las empresas serias", se lamentó el empresario.

Con respecto a las compras realizadas durante la cuarentena, Fera indicó que "algunos vivillos quieren manotear y a otros les cuesta trabajo conseguir mercadería. Hay que decirle a la ciudadanía que no salga a comprar desesperada".