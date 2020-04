Aliado "K" salió a destrozar al gobierno por la compra de fideos

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la compra de mercadería por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, llamó la atención que se pagaron precios exorbitantes que incluso superan los máximos estipulados por el gobierno para cada producto. Por ejemplo, se compraron paquetes de fideos de 500 gramos por $84 pesos cuando se pueden conseguir por mucho menos. Esto desató la furia del dirigente social Juan Grabois, quien aseguró que debe identificarse al responsable de esta "estafa a los pobres".

"Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Nosotros compramos el paquete a $28", sostuvo Grabois en Twitter y no dudó en insultar a los responsables de esta "estafa a los pobres". "Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable", adhirió.

Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que @alferdez va a ponerle los puntos al responsable. pic.twitter.com/UCG15mrxM7 — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 6, 2020

Lo llamativo es que se trata de una resolución que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Es decir, indirectamente Grabois está apuntando contra el responsable de la cartera de la que salió la resolución.

Además del precio que se pagó por los fideos también llama la atención que se ha licitado la compra de miles de litros de aceite por un precio de 158 pesos la botella, cuando el precio máximo de esa misma unidad en el listado oficial es de $98 para esa marca particular.

En concreto, se compraron 1.700.000 unidades de aceite mezcla de 1,5 litros por los que se pagaron $107.599.800. Según el detalle cada botella de aceite marca Ideal se pagó $158,67 cuando en la lista de precios máximos del gobierno esa misma botella no puede superar los 98 pesos.