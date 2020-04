Por el pago a jubilados, Alberto está "preocupado, enojado y molesto"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que está "preocupado, enojado y molesto" por lo que ocurrió ayer en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y afirmó que "no debemos relajarnos" ya que "nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección" por coronavirus.



"Cuando ví lo que había pasado ayer, dije 'pucha', todo este esfuerzo lo ponemos en peligro", indicó Fernández en declaraciones a radio Mitre y añadió que "hoy volveremos un poquito al orden".

El presidente dijo que "tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona" y afirmó que "salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada". Y agregó: "Como dijo el filósofo racinguista Mostaza (Merlo), esto es un paso a paso".



"Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos", dijo el mandatario.

Respecto a las clases, manifestó: "Seguramente los chicos, después de la cuarentena, seguirán sin ir al colegio. Seguirá la cuarentena en los mayores y tendremos que ver cómo volver poco a poco al trabajo, porque el mayor canal de transmisión se da en el transporte público".

Por otro lado, el presidente también criticó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y dijo: "Lo de Brasil es de un peligro exponencial. No tomar nota del virus y creer que la voluntad divina nos va a salvar. Vamos por mal camino".

"Los bancos estuvieron cuatro años llenándose de plata. Espero que entiendan que tienen que prestarle dinero a las empresas para que las empresas puedan mantenerse en pie", reclamó además durante la entrevista.

Finalmente, Alberto Fernández afirmó que le parece "un acto demagógico" el reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia por el coronavirus, y destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda".



"Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones", dijo el mandatario en declaraciones a radio Mitre y completó: "Tengo funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, bienes o empresas".